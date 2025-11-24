女優で料理家の青谷優衣が、日本ハムの球団職員である夫と撮影した写真を披露した。

２４日までに自身のインスタグラムを更新し「夫が現役を引退して、球団職員として迎えた最初のシーズンが無事に終了しました。まずは一年目、お疲れ様でした」とねぎらう。夫は日本ハムと巨人でプレーし、２０２４年９月で現役を引退した鍵谷陽平元投手。鍵谷さんはその後日本ハムの球団職員になった。

青谷は「離れて暮らしたこの一年は、お互いほんとうによく頑張ったなあ、と思う。新しい環境で仕事と向き合う姿には、いつも背中を押されているし、離れていても、その思いやりのおかげで私も楽しく頑張れています」と振り返る。「来年も、それぞれの場所で自分の役割を楽しみながら、仲良く過ごしていきましょう！いい夫婦の日、いつもありがとう！」と感謝した。

腕を組む写真を投稿。「写真は、先日の誕生日にサプライズで連れて行ってもらった箱根・鎌倉旅行にて」と説明した。フォロワーは「本当に素敵なご夫婦」「お二人の関係性がとても素敵で、お二人とも応援したくなりますね！！」とほっこりしていた。

青谷は２０１０年のＮＨＫ連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」などドラマやＣＭに出演。プライベートでは２０２０年１月に鍵谷さんとの結婚を発表し、同年１２月１５日に第１子女児が誕生した。