◆ベルギーリーグ ▽第１５節 ルーベン１―２シントトロイデン（２３日）

ベルギー１部シントトロイデンが敵地でルーベンに２―１で勝利し、今季２度目の３連勝で４位をキープした。

日本代表ＧＫ小久保玲央ブライアン、同ＤＦ谷口彰悟、同ＦＷ後藤啓介、ＤＦ畑大雅、ＭＦ山本理仁、ＭＦ伊藤涼太郎の日本人選手６人が先発に名を連ねた一戦。前半２１分に畑のエリア内左でのクロスが相手のハンドを誘発してＰＫを獲得すると、ＭＦ伊藤が冷静にゴール中央にふわりとしたキックを決めて先制。技ありＰＫでの今季５点目に「とっさというか、ボールをセットして助走に入った時になんか（あのキックを）蹴ろうかなと思いました」と振り返った。

同４１分にはボールを持ち運んだＭＦ山本の左足スルーパスが２点目を呼び込み、追加点。前半終了間際に失点したが、後半のピンチにもＧＫ小久保が好セーブを見せるなどリードを守り抜いた。

伊藤は「いいチームで力のあるチームなので今日はすごくやりづらかった。ただ１０年間（敵地では）勝てていなかったので何としても勝たないといけないゲームでしたし、自分たちがプレーオフ１（圏内）にずっといるには、今日の試合は大事だったので何とか勝ててよかった」とうなずいた。