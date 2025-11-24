レンチンで完成！「きのこ山盛り常備菜」味バリエ

旬でリーズナブルなきのこ

秋はおいしいものがいっぱい。秋の味覚の代表格といえば、きのこ！旬のきのこはリーズナブルで、旨味もたっぷり。

今回は、そんなきのこを使ったレンジで作れる常備菜のバリエーションをご紹介します。



時間のあるときに作っておこう

お手頃価格のきのこは、いろいろ組み合わせるのがおすすめ。何種類か買ってもお財布に優しくて、しかもおいしさも倍増するから嬉しいですね。時間があるときに作って冷蔵庫に常備しておけば、パスタ、スープ、サンドイッチなどいろいろなレシピにアレンジできて重宝します。



さっぱり塩味

レモンバターじょうゆがクセになる

マリネにしてもおいしい

味つけしてチンするだけ！

白いごはんによく合う味わい

いかがですか？レンチンしたきのこは、味がしみて絶品。冷蔵庫で寝かせることで、さらに味わいが増しておいしくなります。しかもいろいろなレシピにアレンジできるので、寝坊した朝のお弁当作り、冷蔵庫に何もないときのランチにもお役立ち。これは試す価値ありです。(TEXT:森智子)

「作りおきおかず」保存のルールをおさらい

保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。



冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける

清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に

取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG

2〜3日を目安に食べきる

お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます

作った日付を記しておく

