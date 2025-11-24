レンチンで完成！「きのこ山盛り常備菜」味バリエ
旬でリーズナブルなきのこ
秋はおいしいものがいっぱい。秋の味覚の代表格といえば、きのこ！旬のきのこはリーズナブルで、旨味もたっぷり。
今回は、そんなきのこを使ったレンジで作れる常備菜のバリエーションをご紹介します。
時間のあるときに作っておこう
お手頃価格のきのこは、いろいろ組み合わせるのがおすすめ。何種類か買ってもお財布に優しくて、しかもおいしさも倍増するから嬉しいですね。時間があるときに作って冷蔵庫に常備しておけば、パスタ、スープ、サンドイッチなどいろいろなレシピにアレンジできて重宝します。
さっぱり塩味
レモンバターじょうゆがクセになる
マリネにしてもおいしい
味つけしてチンするだけ！
白いごはんによく合う味わい
いかがですか？レンチンしたきのこは、味がしみて絶品。冷蔵庫で寝かせることで、さらに味わいが増しておいしくなります。しかもいろいろなレシピにアレンジできるので、寝坊した朝のお弁当作り、冷蔵庫に何もないときのランチにもお役立ち。これは試す価値ありです。(TEXT:森智子)
「作りおきおかず」保存のルールをおさらい
保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。
冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける
清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に
取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG
2〜3日を目安に食べきる
お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます
作った日付を記しておく