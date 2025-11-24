こちらは、約16万光年先にある、天の川銀河の衛星銀河（伴銀河）のひとつ「大マゼラン雲（大マゼラン銀河）」。

ジェミニ天文台のジェミニ南望遠鏡が設置されている、チリのセロ・パチョン（パチョン山）で撮影されました。

【▲ チリのセロ・パチョンで写真家のPetr Horálekさんが撮影した「大マゼラン雲（大マゼラン銀河）」（Credit: NOIRLab/NSF/AURA/P. Horálek (Institute of Physics in Opava) - https://noirlab.edu/public/images/iotw2547a/）】

不規則銀河に分類される大マゼラン雲ですが、中心からやや外れたところには棒渦巻銀河にみられるような棒状構造が存在しています。

咲き乱れる赤い花のような斑点は、大質量星の放射する紫外線によって電離した水素ガスが放ったHα（エイチアルファ）線と呼ばれる赤色の光が観測される、HII（エイチツー）領域や電離水素領域と呼ばれる輝線星雲の一種。ガスと塵（ダスト）でできた雲の高密度な部分で新たな星が生み出されていることから、星形成領域とも呼ばれます。

有名なタランチュラ星雲（Tarantula Nebula）をはじめ、いくつもの星形成領域が存在する大マゼラン雲の星形成活動は、近くにある「小マゼラン雲（小マゼラン銀河）」から引き出されたガスが大マゼラン雲のガスと衝突・圧縮したことで活発になったと考えられています。

冒頭の大マゼラン雲を撮影したのは、NSF NOIRLab＝アメリカ国立科学財団 国立光学・赤外天文学研究所のオーディオビジュアル・アンバサダーを務める、チェコの写真家Petr Horálekさん。市販のカメラを使って3夜にわたり、延べ約4時間かけて撮影を行いました。

1986年生まれのHorálekさんは、大学で理論物理学と天体物理学を学んだ天文学者でもあり、光害（ひかりがい）の啓発や自然な夜間環境の保護・回復のために活動を行う「ダークスカイ・インターナショナル（DarkSky International）」のチェコ代表も務めています。ちなみに、生まれ年と同じ1986年に見つかった6822番小惑星は、Horálekさんにちなんで「Horalek」と名付けられました。

冒頭の画像はNOIRLabから2025年11月19日付で公開されています。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

