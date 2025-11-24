「恋は闇」Blu-ray＆DVD BOX 2025年12月24日(水)発売決定！
『恋は闇』Blu-ray＆DVD BOX 2025年12月24日(水)発売決定！
発売日：2025年12月24日(水)
発売元・販売元：VAP
商品概要
≪ Blu-ray BOX ≫
価格：税込29,040円 (税抜26,400円)
品番：VPXX-72135
仕様：4枚組（本編3枚／特典1枚）本編 約500分＋特典映像
片面1層・2層／カラー／16：9／日本語リニアPCM2.0chステレオ／バリアフリー日本語字幕（本編のみ）
≪ DVD BOX ≫
価格：税込22,990円 (税抜20,900円)
品番：VPBX-14266
仕様：4枚組（本編3枚／特典1枚）本編 約500分＋特典映像
片面1層・2層／カラー／16：9／日本語ドルビーオーディオ2.0chステレオ／バリアフリー日本語字幕（本編のみ）
購入はこちら
特典Blu-ray BOX、DVD BOX共通
【映像特典】 スペシャルメイキング、ビジュアルコメンタリー
【封入特典】 オールカラーブックレット
【先着購入者特典】 オリジナルメモ
ジャケット写真・特典内容及び商品仕様等は予告なく変更になる場合がございます。予め、ご了承ください。先着購入者特典は数量に限りがございます。無くなり次第終了となりますのでご了承ください。一部取り扱いの無い店舗もございます。詳細は各店舗へお問い合わせください。