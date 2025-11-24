揚げたてが最高！「のり塩ハッシュドポテト」ならじゃがいもだけで大満足

ご飯に合うハッシュドポテトを夕食に

ハンバーガー店のモーニングメニューでもおなじみのハッシュドポテト、じゃがいもを揚げているのでかなりお腹にたまります。そこで、ご飯に合う味付けのハッシュドポテトを、夕食に出してみるのはいかがでしょうか？

青のりの風味豊かな味付けで、しっかりご飯のおかずになるハッシュドポテトのレシピをご紹介します。



レンジ加熱で下ごしらえは簡単！

1. じゃがいもをみじん切りにして、耐熱ボウルに入れ、電子レンジで加熱します。加熱が終わったら、粗くつぶしましょう。





2. 片栗粉、塩、青のりを加えて混ぜ、小判型に成形します。





3. フライパンに油を1cm程度入れて熱し、ポテトをこんがり揚げたら完成です！





レシピの分量通りに味付けると、しっかりした味がつくので、おつまみやお弁当のおかずにもぴったりですよ。ボリュームも満点で、大満足のおかずになるでしょう。

レシピ作者のPATTIE◎さんは、のり塩味のポテトチップスを食べている時にこのレシピを思いついたそう。ポテトチップスを食べだしたら止まらない！ という方は、一度試してみてはいかがでしょうか。（TEXT：菱路子）