フリーアナウンサーの森香澄（30）が23日深夜に放送されたテレビ朝日「有吉クイズ」（日曜深夜0・55）に出演。この日のバーベキューロケをめぐりイジられる場面があった。

この日は「女性だけのメモドライブ」と題して、森、お笑いタレントのヒコロヒー、お笑いトリオ「3時のヒロイン」福田麻貴、タレントの朝日奈央、大家志津香、歌手のあのがドライブに参加。車内で思った本音をリアルタイムでメモするという企画を実施した。

目的地のバーベキュー会場に到着すると、野菜担当の森はピーマンやナス、サンチュを購入したと報告。さらに「自分用に」と寝かせ玄米も。これに大家は「白米食べたかった 焼いた肉に寝かせ玄米…」とこっそりメモした。

また、この日は白のワンピースにシャツを羽織っていた森。

バーベキューが始まると、シャツをたすき掛けに。ヒコロヒーは「森さんのシャツ、肩からかけてるんちょっとおもろいなあ」「タスキみたいにしてるん、今気づいた」、大家は「バーベキューやるって言ってるのに白ワンピースで来てる」とメモに書き込んだ。

このVTRをスタジオで見ていた森は「そういうオシャレ！」と苦笑した。