東海地方は、きょうは晴れて、この時期としては過ごしやすい陽気になるでしょう。

【写真を見る】東海地方 きょうは晴れて洗濯日和 予想最高気温は名古屋･豊橋で18℃ あすは雨の降る時間も 愛知･岐阜･三重の天気予報（11/24･昼）

正午前の名古屋市内は、薄い雲は広がっていますが、朝からよく晴れています。この時間の気温は15.8℃、湿度は44％で、風は強くありません。

きょうは午後も広く晴れるでしょう。時々雲が広がる予想ですが、天気の崩れはなさそうです。空気がカラッとして、洗濯物もよく乾くでしょう。

予想最高気温は、名古屋や豊橋で18℃、岐阜や津で19℃、尾鷲で20℃と、平年より3℃ほど高くなる見込みです。日中は日差しが暖かく、過ごしやすい陽気になるでしょう。

【週間予報】

あす火曜日は各地で雨の降る時間があるでしょう。あさって水曜日以降は、太平洋側を中心に晴れる日が多い予想です。しばらくは平年並みの気温が続くものの、木曜日は朝の冷え込みが強まるでしょう。この先も朝晩と日中の寒暖差にご注意ください。