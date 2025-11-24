【バター・卵・牛乳不使用】ポリ袋で簡単「バナナのザクザククッキー」が子どものおやつに◎

ポリ袋で簡単に作れるのが嬉しい

子どものおやつにポリ袋を使用して簡単にできるバナナのザクザククッキーはいかがですか？ポリ袋に材料を入れて、こねて成形してオーブンで焼くだけで完成するので、手も汚れにくく作りやすいクッキーです。ザクザク食感がおいしい、簡単に作れて子どものおやつに大人気のレシピをご紹介します！

卵・牛乳・バター不使用

卵、牛乳、バター不使用であるためアレルギーを持つ子どものおやつにも嬉しい！バナナをポリ袋に入れて潰してから他の粉類などの材料をいれてよく混ぜてひとまとめにしたら生地は完成。好きな形に成形して焼いたら出来上がりです。

ザクザク食感がおいしい！

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「ザクザクでおいしかったです！簡単なのでまた作ります」「ザクザク感がはまります！袋で簡単に作れるのもうれしいです！」など、簡単さとザクザクの食感のおいしさを絶賛する声がたくさん届いています。





バナナの風味とザクザク食感がクセになる美味しさです。お好みでレーズンやくるみを入れても違った雰囲気を味わえます。ぜひ子どものおやつにお試しくださいね。