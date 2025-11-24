鈴木愛理　photo：田中達晃（Pash）（C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優・歌手の鈴木愛理が23日、自身のインスタグラムを更新し、髪をばっさり切ったオフショットを投稿した。雰囲気が変わった姿にファンは「ショート良き」「推してから初めてこんな短いの見た！ボブ可愛すぎる」などの声をあげている。

【写真】雰囲気が激変！ロング→ボブ　髪バッサリ切った鈴木愛理

　この日は2026年カレンダーの発売記念イベントを開催しており、ファンと交流。複数の写真をアップし「久々にみんなに会えて嬉しかった　あ、髪切りました！！！！！」と伝えた。

　写真ではロングからボブになった鈴木を見ることができ、これにファンは「髪短いのも可愛い」「ねぇぇ！かわいすぎて飛びかけたよ　髪切ったのかわいすぎる、似合いすぎてる」「久しぶりに会えて嬉しかった なんか雰囲気変わったなと思ったんだよね。似合ってる」。

　「なんか髪短いなって思ってたけど　短いのもいいね」「髪切っててめっちゃビックリしたよ笑」「にゅーヘア似合いすぎてる可愛いすぎ！お洋服もめっかわ！私もこないだボブにしたよ、おそろい」などと驚いている。