鈴木愛理、髪バッサリで雰囲気ガラリ オフショットにファン驚き「初めてこんな短いの見た！」
俳優・歌手の鈴木愛理が23日、自身のインスタグラムを更新し、髪をばっさり切ったオフショットを投稿した。雰囲気が変わった姿にファンは「ショート良き」「推してから初めてこんな短いの見た！ボブ可愛すぎる」などの声をあげている。
【写真】雰囲気が激変！ロング→ボブ 髪バッサリ切った鈴木愛理
この日は2026年カレンダーの発売記念イベントを開催しており、ファンと交流。複数の写真をアップし「久々にみんなに会えて嬉しかった あ、髪切りました！！！！！」と伝えた。
写真ではロングからボブになった鈴木を見ることができ、これにファンは「髪短いのも可愛い」「ねぇぇ！かわいすぎて飛びかけたよ 髪切ったのかわいすぎる、似合いすぎてる」「久しぶりに会えて嬉しかった なんか雰囲気変わったなと思ったんだよね。似合ってる」。
「なんか髪短いなって思ってたけど 短いのもいいね」「髪切っててめっちゃビックリしたよ笑」「にゅーヘア似合いすぎてる可愛いすぎ！お洋服もめっかわ！私もこないだボブにしたよ、おそろい」などと驚いている。
【写真】雰囲気が激変！ロング→ボブ 髪バッサリ切った鈴木愛理
この日は2026年カレンダーの発売記念イベントを開催しており、ファンと交流。複数の写真をアップし「久々にみんなに会えて嬉しかった あ、髪切りました！！！！！」と伝えた。
「なんか髪短いなって思ってたけど 短いのもいいね」「髪切っててめっちゃビックリしたよ笑」「にゅーヘア似合いすぎてる可愛いすぎ！お洋服もめっかわ！私もこないだボブにしたよ、おそろい」などと驚いている。