音無美紀子、夫・村井國夫と優雅に“アフタヌーンティー”楽しむ 大きなツリーの前で寄り添う2ショットに「いい夫婦の日にぴったりなお写真ですね」
俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（75）が22日、自身のインスタグラムを更新。村井とアフタヌーンティーを楽しむ仲むつまじい2ショットを披露した。
【写真】大きなツリーの前で！村井國夫＆音無美紀子の“優雅”な夫婦ショット
夫婦で出演する公演のリハーサルを終えた後、「帰りに、久しぶりのWESTINホテルでアフタヌーンTeaを」楽しんだことを報告。「素敵なChristmas Treeの前で自撮りしようとしていたら、すごく素敵なお嬢さんが近寄って来て、お撮りましょうか？って。その笑顔が可愛いこと！撮って頂きました」と心温まるエピソードをつづり、撮影されたツリー前での2ショットを公開した。
投稿ではほかにも、ティーカップが置かれた席での2ショットやサンドイッチとポテトなどのフード、ホテル内の装飾などの写真を披露。「土曜日とあって、結婚式の素敵なカップルや、披露宴に集まった華やいだお客様がロビーにはいっぱいで、幸せオーラのお裾分けを頂いた午後でした」と夫婦で穏やかな時間を過ごした様子だった。
この2ショットには、「いい夫婦の日にぴったりなお写真ですね」「いつ見ても素敵」「とてもお似合いの夫婦」「仲が良いのが伝わってきます」「羨ましいです」「ダンディな村井さんと美しい美紀子さん」などの声が寄せられている。
【写真】大きなツリーの前で！村井國夫＆音無美紀子の“優雅”な夫婦ショット
夫婦で出演する公演のリハーサルを終えた後、「帰りに、久しぶりのWESTINホテルでアフタヌーンTeaを」楽しんだことを報告。「素敵なChristmas Treeの前で自撮りしようとしていたら、すごく素敵なお嬢さんが近寄って来て、お撮りましょうか？って。その笑顔が可愛いこと！撮って頂きました」と心温まるエピソードをつづり、撮影されたツリー前での2ショットを公開した。
この2ショットには、「いい夫婦の日にぴったりなお写真ですね」「いつ見ても素敵」「とてもお似合いの夫婦」「仲が良いのが伝わってきます」「羨ましいです」「ダンディな村井さんと美しい美紀子さん」などの声が寄せられている。