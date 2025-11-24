¡Ö3³¬¤«¤é±ì¡×À½²Û²ñ¼ÒÆþ¤ë·úÊª¤Ç²Ð»ö¡Ä3³¬¤ÎÉô²°Ìó30Ö¾Æ¤±2¿ÍÈÂÁ÷¡¡64ºÐÃËÀ¤¬»àË´¡¡60ÂåÃËÀ¤Ï¤±¤¬¡¡Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è
24ÆüÄ«Áá¤¯¡¢Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤ÇÀ½²Û²ñ¼Ò¤ÎÆþ¤ë·úÊª¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢64ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°4»þÁ°¡¢ÂÎ©¶èÅì°Ë¶½¤Ë¤¢¤ëÀ½²Û²ñ¼Ò¤ÎÆþ¤ë·úÊª¤Ç¡Ö3³¬¤«¤é±ì¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á½ê¤Î½»Ì±¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë3³¬ÉôÊ¬Ìó30Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3³¬¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤¿ÊÒ²¬ÆóÏº¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤È¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¤ÎÃËÀ¡Ê60Âå¡Ë¤¬¸«¤Ä¤«¤êÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÒ²¬¤µ¤ó¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½»¿Í¤ÎÃËÀ¤Ï¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷»þ¤Ë°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ï¾Ü¤·¤¤½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£