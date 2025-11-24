ジェームズ・ハーデンが今季リーグ最多タイの55得点…2チームで球団最多得点記録を樹立

11月24日（現地時間23日、日付は以下同）。ロサンゼルス・クリッパーズは、敵地ロケット・アリーナで行われたクリーブランド・キャバリアーズ戦を105－120で落とし、ウェスタン・カンファレンス12位の5勝12敗とした。

ここ10戦を2勝8敗と大きく負け越しているクリッパーズだが、キャバリアーズ戦では先発センターのイビツァ・ズバッツが33得点18リバウンド4アシストと奮闘し、ジェームズ・ハーデンも19得点6アシストをマーク。

そしてこの試合で、カワイ・レナードが待望の戦列復帰。右足首捻挫のため10戦連続で欠場していた34歳のフォワードは、約26分の出場で20得点3リバウンド2アシスト3スティールを残している。

もっとも、今シーズンのクリッパーズを引っ張っているのは間違いなくハーデン。このチームは23日のシャーロット・ホーネッツ戦を131－116で制して連敗を3で止めており、36歳のベテランガードが大暴れ。

第1クォーターだけで、ハーデンは5本の3ポイントシュートを沈めて計27得点の荒稼ぎ。試合全体でフィールドゴール成功率65.4パーセント（17／26）、3ポイント成功率62.5パーセント（10／16）、フリースロー成功率78.6パーセント（11／14）と高確率で決め切り、55得点3リバウンド7アシストをたたき出した。

1試合55得点は、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）、ニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）と並んで今シーズンのNBA最多タイで、クリッパーズのフランチャイズ史上最多得点記録も塗り替えた。

キャリア17年目をプレーするハーデンは、これで通算25度目の50得点超えとなり、コービー・ブライアント（元ロサンゼルス・レイカーズ）と並んでNBA歴代3位タイに浮上。しかも、ハーデンはヒューストン・ロケッツ時代に61得点を2度も残しており、こちらもフランチャイズ史上最多得点記録となっている。

そのため、ハーデンはロケッツ（61得点）、クリッパーズ（55得点）と、2つの球団で最多得点記録を樹立。複数のチームで球団最多得点記録を保持するのはNBA史上ハーデンのみ。ホーネッツ戦では、改めてその爆発力を見せつけたと言っていいはずだ。

【動画】ホーネッツ戦で55得点を奪ったハーデン





