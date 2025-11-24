「おでこのしわ」はなぜできる? 医師が教える原因と改善法

おでこのしわが気になり、様々なセルフケアを試している人も多いと思います。しかし、セルフケアよりも美容外科で治療を受ける方が、おでこのしわの改善が期待できるそうです。今回はおでこにしわができる原因について、「あきこクリニック」の田中先生に解説していただきました。

監修医師：

田中 亜希子（あきこクリニック）

東京大学医学部医学科卒業。その後、東京大学医学部附属病院産婦人科、大手美容外科などで経験を積む。2009年、東京都世田谷区に「あきこクリニック」を開院。第110回日本美容外科学会会長、日本美容外科学会(JSAS)理事、日本アンチエイジング外科学会(JAAS)理事。日本美容外科学会(JSAPS)、日本美容皮膚科学会、日本形成外科学会、日本抗加齢医学会の各正会員。

編集部

そもそも、おでこにしわができる原因はなんですか？

田中先生

おでこにしわができる原因は、多岐にわたります。例えば、加齢により肌の弾力やハリが低下すると、自然としわができやすくなります。また、加齢のほかに紫外線や乾燥、生活習慣の乱れも肌がハリを失う原因となります。

編集部

紫外線や乾燥もしわの原因になるのですね。

田中先生

はい。紫外線を浴びると皮膚の内部にある「コラーゲン」や「エラスチン」という線維が壊されたり、変性したりします。これらは肌のハリを保つ働きをしており、コラーゲンは肌の強度、エラスチンは肌の伸縮性に大きく関係しています。つまり、これらの成分が失われると肌の引き締まりがなくなり、皮膚がたるんだり、しわが固定されやすくなったりするのです。

編集部

そのほかにも、しわの原因はありますか？

田中先生

表情の癖もしわの原因になります。例えば、目を開ける筋肉の働きが弱い人は、目を開くときにおでこの筋肉を無意識に働かせている場合があります。また、目を見開くときに眉まで引き上げてしまう癖のある人もいます。このような人は、おでこにしわが刻まれやすくなります。

編集部

様々なことが原因になるのですね。

田中先生

そうですね。おでこにしわがあると実年齢よりも老けてみられたり、他人に対してネガティブな印象を与えたりすることがあります。できるだけしわができないように、普段からセルフケアをすることも大切ですが、できてしまったしわを医療の力で改善することもできます。困っている場合には、ぜひ美容外科や美容皮膚科に相談いただければと思います。

※この記事はMedical DOCにて＜老け顔に見える「おでこのしわ」の原因はご存じですか? 改善方法や治療の選び方も医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。