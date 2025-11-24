きょう午前、山形県の天童市と長井市でクマが目撃されています。

【写真を見る】米沢市では緊急銃猟での駆除も...県内でクマの目撃相次ぐ きょうは天童市、長井市でクマ目撃（山形）

また米沢市ではきのう午後、緊急銃猟でクマ１頭が駆除されました。

警察によりますと、きょう午前４時２０分ごろ、天童市山口地内で、体長１メートルほどのクマが目撃されたということです。

現場は上山口公民館から東へおよそ６０メートルの場所です。

また午前９時ごろ、長井市屋城町で散歩していた人が体長１メートルほどの

クマを目撃したということです。

現場は、道の駅川のみなと長井から北東におよそ２００メートルの堤防沿いで、クマは最上川の方に移動していったということです。

■緊急銃猟でクマを駆除



そしてきのう午後１時ごろには、米沢市南原笹野町地内にクマが出没し、米沢市は、午後４時ごろに緊急銃猟の判断をして、南原横堀町地内でこのクマを駆除しました。

クマは体長８５センチほどのオスでした。

県内ではこの連休中も各地でクマが目撃されていて、引き続き警戒が必要です。