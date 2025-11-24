『鬼滅の刃』切ない…我妻善逸の名セリフ話題 新映像に「嫌いだけど尊敬できる、ってすごい事」
アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（7月18日公開）の本編映像を使用したキャラクターCM第4弾映像「我妻善逸」が公開され、ネット上では善逸の名セリフに感動する声であふれている。
【動画】切ない…「ごめん、兄貴」ブチギレ顔の善逸VS獪岳 『鬼滅の刃』新映像
8週連続で公開される映像企画で、第1弾「竈門炭治郎」、第2弾「冨岡義勇」、第3弾「胡蝶しのぶ」に続いて公開された第4弾映像では、善逸が上弦の鬼・獪岳と戦うシーンが描かれている。「ごめん、兄貴…」と普段とは違う覚悟を決めた善逸が描かれている。
劇場版の名セリフにネット上では「もうほんとに『ごめん、兄貴』のところが好きすぎる！早くサントラ出して〜！」「劇伴も最高です。この技を出す前の善逸の切ない表情がいいんですよね」「切ない…嫌いだけど尊敬できる、ってすごい事だと思います…善逸は獪岳の事それでも憧れてて背中を追ってたんです、よね」「善逸の想いが伝わって来る〜」などと反応している。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。
