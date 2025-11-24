南アフリカで開かれたG20サミット＝主要20か国・地域首脳会議に、高市首相が初めて出席し、中国の李強首相との接触が注目されました。日本テレビ政治部官邸キャップ・平本典昭記者に今後の対応を含む2つのポイントを聞きます。【真相報道バンキシャ！】（※11月23日放送より）

■中国との接触への動き…高市首相の狙いは？

桝太一 キャスター

「南アフリカ・ヨハネスブルグで取材を続けている、政治部官邸キャップの平本さんに状況を聞きます。ポイントは2つです。中国との接触は実現しそうなのか？ そして今後、中国へどんな対応をしていく見込みなのか？ という点です」

「ポイントの1つめですが、気になる『中国との接触』については、高市首相は実現を試みそうでしょうか？」

平本典昭 政治部官邸キャップ

「一言でいいますと『隙あらば狙う』『でも無理をしてヤケドしないように』しているとみています」

「22日、高市首相の周りにいた人物、何人かに直接話を聞きましたが、中国の李強首相のことは気になってる様子はあったといいます」

「フォトセッションが最大のニアミスでした。ある外交官は『2メートルくらいだったのかな。あそこで無理してでもいけば挨拶はできた距離だったが、高市首相自身も、そこまで無理はしないということでしょう』とのこと。『狙うが、無理せず』が垣間見えた瞬間でした」

■外交上の“立ち話”とは？ 日中首相の接触は？

平本記者

「接触するにしても短い時間の“立ち話”になりそうですが、そもそもトップとトップの外交上の“立ち話”とはいったい何か取材しました。いろいろなスタイルがあり、複数の外務省関係者によると、3種類に分類されるといいます」

「1つめは『事前調整型』です。時間も場所も、大枠を両政府で事前に決めて行うものですが、日中間に話を戻せば、事前調整はありません」

「2つめは『現場調整型』です。両政府の外交官が、国際会議の現場で調整して行う“立ち話”です。これについても今回、日中間で現場調整を行われている形跡はありません」

「3つめは『突撃型』です。政府間の調整なしにトップが突撃して行う“立ち話”です。今回、高市首相が狙っているのは、この『突撃型』です」

「例えば、会場に向かう途中や、会議が始まるまでの控え室での待ち時間に、李強首相の所に自ら近寄って挨拶をして、立ち話をするものです」

■突撃型“立ち話” 岸田元首相が成功例

平本記者

「この“突撃”の判断は、トップの高市首相に委ねられているというものです。ある外務省幹部は『立ち話が実現するかは本当にわからない。高市首相がここだと思って突撃するかどうか、本人次第』と話しています」

桝キャスター

「この突撃型は、メリットもあればリスクもありそうに感じますが、前例はあるのでしょうか？」

平本記者

「前例があります。両方の可能性がありそうです。過去には、成功・失敗例がありました」

「まず成功例は、2年前（2023年）です。福島第一原発の処理水の海洋放出をめぐって、中国が反発しました。その後行われた国際会議で、当時の岸田首相が李強首相に突撃型の“立ち話”を実行しました」

「その後、岸田元首相は習近平国家主席との首脳会談を成功させ、（立ち話が）会談につながったと言われ、多くの外務省関係者が『あれは成功だった』と評価しています」

■“立ち話”失敗例を研究…慎重論も

平本記者

「ただ、失敗例もあります。3年前（2022年）です。習近平国家主席が立ち話で、カナダのトルドー首相（当時）に『全ての話が漏れている』と怒ったことがありました」

「過去の例を日本政府も研究していて、首相周辺は『中国側は立ち話に備えている。トルドーさんのように“返り討ち”にあうリスクも高い』と警戒もしています」

「こうしたリスクを考えて、こちらに来て取材をしていると、政府内には今は慎重論が増えていると感じます」

「ある外務省幹部は『中国はヒートアップしている。下手に触るとヤケドする』と言い、別の外務省関係者は『焦って今は接触する必要はない。クールダウンしてからでないと聞く耳を持ってもらえない』と指摘しています」

「リスクも踏まえて“突撃型の立ち話”はあるのか、高市首相次第と言えそうです」

■中国へ対応 冷静に「長期化は覚悟」

桝キャスター

「では、2つ目のポイント。この先、高市首相は中国へどう対応していくのか？」

「G20に参加している日本と中国の動きについて、現在、中国は日本に事実上の『水産物輸入停止』『日本への渡航自粛呼びかけ』などの措置を行っている状況ですが、これから日本はどういうスタンスで対応していく見込みでしょうか？」

平本記者

「ある政権幹部は『この問題は長期化は覚悟している。すぐに解決するものではない。焦れば焦るほどこじれるリスクもある。中国側の出方を見極めて、こちらは構えていればいい』と指摘しています」

「別の外務省幹部は『最低でも2026年の秋に中国で行われるAPECまでは、関係が元に戻るまでにかかるだろう』と、長期戦を覚悟しています」

「今回、焦点になっている“立ち話”ができれば成功、できなければ失敗という話ではないとみています。“立ち話”をきっかけに、一歩でも首脳同士の理解が深まればいいですが、そこで問題自体が解決することはないとみています」

「ヒートアップする中国の怒りを抑えるため、日本としては対話の窓を開き続け、根気よく冷静に、丁寧に説明を続けるしかなさそうです」

（11月23日放送「真相報道バンキシャ！」より）