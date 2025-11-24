「偽カルボナーラ」にイタリアが激怒している/Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images

CNN.co.jpでは米国政治を中心にサイエンスやスポーツ、エンタメなど幅広く海外の情報をお届けしています。

先週はどんな記事がよく読まれたのでしょうか。11月17日から11月23日の週間ランキングトップ5をご紹介します。

第5位：ビットコインが記録的高値から一転 溶け続ける理由は

記録的高値となる12万6000ドル（約1960万円）をつけてからわずか6週間で、ビットコインが26％あまり急落しました。18日午後の時点では9万3000ドルをわずかに下回る価格で取引され、今年の上昇分をすべて失った形です。

第4位：高市首相に向けられる中国の激怒、背景にある本当の理由とは

就任して数週間で、日本の新しい指導者は台湾をめぐり中国のレッドライン（越えてはならない一線）を越えることが何を意味するかを直接突きつけられました。

第3位：写真特集：世界の高速鉄道10選

エジプトの高温や砂ぼこりの多い環境向けに設計された新型で、最高時速250キロで走行するシーメンス・モビリティの高速列車「ヴェラロ」など、世界各地の高速鉄道を紹介します。

第2位：観光で訪れていた一家4人が死亡、トコジラミ駆除用の薬剤が原因か トルコ

トルコ警察は、イスタンブールで休暇中だった一家4人が中毒の疑いで死亡した事件について捜査を開始しました。トルコ国営通信アナドルによると、ドイツ・ハンブルクからイスタンブールを訪れていた一家は12日、イスタンブールの主要観光地をめぐり、屋台料理を食べた後に体調を崩したといいます。

第1位：「偽カルボナーラ」にイタリア激怒、パンチェッタの使用は「犯罪」と非難

ベルギー・ブリュッセルにある欧州議会の売店で「カルボナーラ」と銘打って販売されていたベルギー製のクリーミーなソースに対し、イタリア人が激怒。イタリアのフランチェスコ・ロロブリジーダ農相はこの問題を「料理犯罪」と位置付け、即刻捜査に乗り出すよう要求しました。