À¾Éð¤¬ÅöÆü¤ËYouTube¤Ç¶ÛµÞ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹ðÃÎ¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¤ÎÈ¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥óº¤ÏÇ¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÎÉ¤¤ÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×
À¾Éð¤Ï24Æü¸áÁ°9»þ31Ê¬¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¸á¸å3»þ30Ê¬¤´¤í¤«¤éYouTube¾å¤Ç¶ÛµÞ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Æü¤Î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖLIONS THANKS FESTA 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬郄¶¶¸÷À®Åê¼ê¤È¶¦¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¸«¾å¤²¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ØºÇ¸å¤Î°§»¢¡£º£°æÅê¼ê¤Ï¤³¤é¤¨¤¤ì¤ºÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¤Î¶ÛµÞ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÎÉ¤¤ÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¸«¤Ê¤¤ã¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£