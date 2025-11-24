連休明け早々25日は急な雷雨と黄砂に注意 冬らしい寒さは12月から 2週間天気
明日25日(火)は西から雨の範囲が広がり、風も強まる予想。26日(水)以降も山陰から北海道の日本海側は雨や雪の日が多くなりそう。12月はじめは初冬らしい寒さが続くため、体調管理にご注意を。
日本海側は雨や雪の日が多い 寒暖差に注意
明日25日(火)は2つの低気圧が本州付近を進むため、西から雨の範囲が広がるでしょう。日本海側を中心に雨雲や雷雲が発達しやすく、風も強まりそうです。26日(水)は山陰から東北の日本海側で断続的に雨が降り、北海道の平地も雨の所が多いでしょう。北日本を中心に荒れた天気となりそうです。九州や四国から関東の太平洋側は天気が回復しますが、黄砂の飛来にご注意ください。
気温は全国的に平年並みか高いものの、朝晩と日中との気温差が大きくなりそうです。九州から関東では20℃くらいまで気温が上がる所もあり、出かける時間帯に合わせて服装でうまく調節してください。
冬の天気分布 師走らしい寒さの日が多い
12月2日(火)から7日(日)にかけては、山陰から北海道の日本海側では雨や雪の降る日が続くでしょう。北海道だけでなく、東北の平地でも雪の降る日が増えそうです。太平洋側は晴れる日が多いですが、3日(水)は一時的に雨が降るでしょう。この雨を境に4日(木)は西回りで強い寒気が流れ込み、朝晩を中心にグッと寒くなりそうです。
7日(日)は二十四節気の大雪(たいせつ)です。暦の上では大雪が降りだす頃、本格的な冬の到来を感じる頃になります。最低気温は名古屋や東京で5℃を下回る日も出てきて、仙台は5日(金)からは1℃の予想。札幌は氷点下の冷え込みが続き、日中も気温はあまり上がらないでしょう。気温の変化で体調を崩しやすい時期です。インフルエンザや風邪など感染症対策も心がけてください。