明日25日(火)は西から雨の範囲が広がり、風も強まる予想。26日(水)以降も山陰から北海道の日本海側は雨や雪の日が多くなりそう。12月はじめは初冬らしい寒さが続くため、体調管理にご注意を。

日本海側は雨や雪の日が多い 寒暖差に注意

明日25日(火)は2つの低気圧が本州付近を進むため、西から雨の範囲が広がるでしょう。日本海側を中心に雨雲や雷雲が発達しやすく、風も強まりそうです。26日(水)は山陰から東北の日本海側で断続的に雨が降り、北海道の平地も雨の所が多いでしょう。北日本を中心に荒れた天気となりそうです。九州や四国から関東の太平洋側は天気が回復しますが、黄砂の飛来にご注意ください。





27日(木)以降は、日本海から北海道の北にかけて、低気圧が立て続けに通過する予想です。九州から関東は低気圧の影響を受けにくく、晴れる日が多いでしょう。一方、北陸や東北の日本海側は雨が降りやすく、山沿いでは積雪が急に増える所もありそうです。北海道は雨や雪で、29日(土)からは平地でも雪の範囲が広がるでしょう。気温は全国的に平年並みか高いものの、朝晩と日中との気温差が大きくなりそうです。九州から関東では20℃くらいまで気温が上がる所もあり、出かける時間帯に合わせて服装でうまく調節してください。

冬の天気分布 師走らしい寒さの日が多い

12月2日(火)から7日(日)にかけては、山陰から北海道の日本海側では雨や雪の降る日が続くでしょう。北海道だけでなく、東北の平地でも雪の降る日が増えそうです。太平洋側は晴れる日が多いですが、3日(水)は一時的に雨が降るでしょう。この雨を境に4日(木)は西回りで強い寒気が流れ込み、朝晩を中心にグッと寒くなりそうです。



7日(日)は二十四節気の大雪(たいせつ)です。暦の上では大雪が降りだす頃、本格的な冬の到来を感じる頃になります。最低気温は名古屋や東京で5℃を下回る日も出てきて、仙台は5日(金)からは1℃の予想。札幌は氷点下の冷え込みが続き、日中も気温はあまり上がらないでしょう。気温の変化で体調を崩しやすい時期です。インフルエンザや風邪など感染症対策も心がけてください。