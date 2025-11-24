どれが好き？【セブン-イレブン】朝食にしたい♡「新作パン」

新しい朝の楽しみを届けてくれる【セブン-イレブン】のベーカリー。秋の新作には、食感や風味にこだわったラインナップが登場しています。今回は、忙しい朝にも小さなご褒美時間にもぴったりな新作パンをピックアップ。味わいだけでなく、見た目や食べごたえにも工夫が光る新作たちです。

おしゃれな朝食にぴったり「クランベリーベーグルサンド チーズクリーム」

最初にご紹介するのは、クランベリー風味の生地にチーズクリームを合わせたベーグルサンド。もっちりとした生地にほんのり感じられる甘酸っぱさと、チーズのまろやかさが組み合わさる構成で、朝食にも取り入れやすい印象です。手に取りやすい価格帯なのも、嬉しいポイント。

コーヒーと合わせたいご褒美タルト「タルト・オ・フラン」

少しゆっくりできる朝やブランチには、「タルト・オ・フラン」でカフェ気分を。デニッシュのようなタルト生地に、卵感のあるカスタードフィリングを重ねた構成で、見た目はエッグタルト風。朝ごはんとおやつの間くらいの、軽いデザートとして楽しみたいパンです。

休日ブランチにガツンと甘い「大田区発祥 揚げパンホイップシュガー」

しっかり甘いパンが食べたい日には「大田区発祥 揚げパンホイップシュガー」が一押し！ 給食を思い出すような揚げパンに、たっぷりホイップと砂糖を合わせた一品で、袋を開けた瞬間から甘く香ばしい香りが立ち上がりそう。素朴さと背徳感が同居した、甘党さん向けのパンと言えそうです。

おまけで押さえたいサクじゅわ系「あんクイニー」

新作ではないものの、パン好きさんにぜひ一度試してほしいのが「あんクイニー」。カラメルがけのように焼き上げたクイニーアマン生地に、あずき餡を合わせた和洋ミックスの菓子パンです。朝食にはもちろん、午後のおやつにするのも良さそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuu1234ts様、@nyancoromochi_sweets_blog様、@pan.oyatsu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里