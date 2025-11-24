◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（２４日、トヨタアリーナ東京）

ＷＢＣ世界バンタム級王座を争い、同級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝と同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝が２４日夜、激突する。ボクシング転向８戦目で世界初挑戦の天心に対し、拓真はプロ２３戦目で昨年１０月に判定負けでＷＢＡ同級王座から陥落して以来の再起戦。勝者には特製の「サムライベルト」が贈呈される一戦は、勝敗予想も白熱している。

試合を配信するプライムビデオが募集した勝者予想は、天心が６４・３％、拓真勝利は３５・７％と大差がついた。また英王手ブックメーカーのウィリアムヒルでは、天心勝利が１・２５倍、拓真勝利が４倍、引き分け１７倍のオッズがついている。これに対し、天心は「あんまり信用していない。願望だったりもあるだろうし」。拓真も「予想は他の方が楽しんでやってくれれば。気にしていない」と意に介していない。

戦績は那須川が７戦全勝（２ＫＯ）、井上拓が２０勝（５ＫＯ）２敗。

試合はＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏで独占ライブ配信される。