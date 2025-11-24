◆第３０回東京スポーツ杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月２４日、東京競馬場・芝１８００メートル）

勝ち馬にクロワデュノールやイクイノックスなどの名前が並ぶ出世レースには、今年も将来性豊かな１２頭が出走する。同レースへ向けた最終追い切り後の陣営コメントは以下の通り。

（１）ラストスマイル 杉原騎手「動きは良かったし息もいい。チップをかぶってもたついたけどしっかりと反応してくれた。かなり素質を感じます」

（２）テルヒコウ 藤田助手「前走時よりも楽な感じで、時計もソコソコ出ていた。ストライドの大きな馬だし、東京コースは好材料だと思う」

（３）リネンタイリン 内田騎手「状態はキープしている。１８００メートルがどうか。うまくフワッと乗ってしまいにかけられれば。展開次第だね」

（４）ライヒスアドラー 上原佑調教師「先週の追い切りでちょっと慌てて走るところがあったので、リラックスして走らせたかった。折り合いもスムーズで手前の変換もできていたし、最終追い切りとしては満足のいく内容です」

（５）ローベルクランツ 小林調教師「イメージ通りの追い切りができた。完璧でした。言うことのない調整です。（馬体は）期待していた以上に増えています」

（６）サレジオ プーシャン騎手「先週と比べものにならないくらい馬が良くなっている。コンディションやフィジカル面で好感触です」

（７）チュウワカーネギー 大久保調教師「直線なかばから馬なりで脚を伸ばすイメージ。動きはよかった。中間はちゃんとダイエットもしている」

（８）ゾロアストロ マーカンド騎手「状態は良さそう。いい馬も多いが、その中の１頭だと思う。枠などがいいところに入れば、好勝負になる」

（９）ダノンヒストリー レーン騎手「いろいろな面で成長した。新馬戦より落ち着いているし、最後にいい脚を見せてくれた」

（１０）パントルナイーフ 太田助手「いつもより硬さが出ていたが、多少は改善してきている。精神的な成長も感じる」

（１１）ストームサンダー 安達調教師「変わらず順調です。調教の感じなら、左回りは問題ない。あとは輸送をクリアすれば」

（１２）コッツォリーノ 池上調教師「予定よりは速い時計になったけど無理をしていなくて楽に出たものなので。（前走は）スタートが良くて逃げたけど、逃げなくてもいいと思っています。強いメンバーですが挑戦する価値はあると思います」