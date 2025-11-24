LINE事前査定で安心！東京書房「古本買取におけるトラブル防止の提言」

東京書房が、年末の大掃除や遺品整理のシーズンに向け、古本買取における費用トラブルや査定への不信感を防ぐための提言を発表しました。

利用者が抱きがちな「査定額への不満」や「予期せぬ処分費用の発生」といった問題を解消するため、透明性の高い査定システムと安心の無料回収サービスを展開しています。

東京書房「古本買取におけるトラブル防止の提言」

提供開始日：提供中

サービス内容：古書・古本の出張買取、蔵書整理支援

対応エリア：要問い合わせ（拠点は神奈川県川崎市）

年末の大掃除や引っ越し、遺品整理などで需要が高まる古本の出張買取。一方で、事前の期待と実際の査定額に大きなギャップがあったり、逆に処分費用を請求されたりといったトラブルも少なくありません。

創業昭和23年の東京書房は、こうした利用者と買取店とのミスマッチを防ぎ、安心して依頼できる環境を作るために独自の取り組みを強化しています。

トラブルを防ぐ「LINE事前査定」と「明朗会計」

古本買取で最も多い不満の一つが、「全部でいくら」というどんぶり勘定による査定です。

東京書房では、可能な限り一冊ごとの明細を提示し、どの本に価値があるのかを明確に伝えています。

また、訪問前にLINEで本の背表紙や書棚の画像を送るだけで、概算の査定額や買取の可否を確認できる「LINE事前査定」を導入。

事前に結果がわかるため、「わざわざ来てもらったのに値段がつかなかった」という事態を回避できます。

得意・不得意ジャンルの明示と無料回収

多くの買取店では曖昧にされがちな「得意ジャンル」と「苦手ジャンル」を公式ホームページ等ではっきりと公開している点も大きな特徴です。

学術書や東洋医学書、戦前書籍、サブカルチャー本、美術書などは高価買取の対象となる一方、古いビジネス書やベストセラー文庫などは査定が低くなる可能性があることを事前に伝えています。

さらに、値段がつかない書籍や百科事典であっても、回収費・処分費を一切かけずに無料で引き取るサービスを実施。

「買取額以上に整理費用がかかってしまった」というトラブルを未然に防ぎ、大量の蔵書整理でも金銭的な負担なく依頼できる体制を整えています。

東京書房「古本買取におけるトラブル防止の提言」の紹介でした。

