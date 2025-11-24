元Ｋ―１王者・武尊と結婚した女優の川口葵（２６）が父親を披露し、若々しさにフォロワーは騒然となった。

２４日までに自身のインスタグラムを更新し「父と娘」と題して、結婚式の様子をアップ。「お父さんは緊張しないようにＹｏｕＴｕｂｅとかで何回も入場の歩き方とか何回も予習してきてたみたいです。お陰様で本番は笑顔で歩けた。結婚式のために髪も伸ばしたらしい」と父親の様子を明かした。

和装で父親の手を取る写真や、お色直しのドレスで父親と記念撮影する一枚も。「小さい頃ぶりに手を繋ぎました。大人になって両親とかとハグをしたり色々言葉で伝えたりすることが大切な事やなあと思う日々です。いつもありがとう」と感謝した。

父親の顔の一部はスタンプで隠したが、ほぼ“顔出し”。フォロワーは「お父様、若いなぁ〜！！葵さんの目、お父様にそっくり！」「お父さん若くない？！」「お父様お若い！」「お父様、若いですね」「お父さんにソックリですね」「かっこいい！！」「お父さんイケメン！」「お兄さんかと思った」「お父さんむっちゃカッコいい」と仰天した。