ウクライナの和平案をめぐるアメリカとウクライナなどによる協議が23日、スイスで行われました。アメリカとウクライナは共同声明を発表し、「合意に向け今後数日間、集中的に協議を続ける」としています。

アメリカが提示したウクライナの和平案について、アメリカとウクライナ、ヨーロッパの当局者がスイスで23日、協議を行いました。

ロイター通信によりますとヨーロッパ側は、ウクライナに大幅な譲歩を迫る和平案の修正を求め、対案を提示しました。領土の割譲は認めず、領土交渉は現在の前線を起点とするよう求めたほか、ウクライナ軍を60万人に制限する和平案に対し、「平時」に80万人とすることなどを盛り込んでいます。

協議に出席したアメリカのルビオ国務長官は「大きな進展があった」とする一方、「課題がいくつか残っている」と述べています。

アメリカとウクライナは23日、共同声明を発表し、「合意に向け今後数日間、集中的に協議を続ける」とした上で、「最終的な決定はトランプ大統領とゼレンスキー大統領が行う」と強調しました。

ロイター通信はゼレンスキー氏が今週にも訪米し、トランプ氏と協議する可能性について両国が協議していると伝えています。