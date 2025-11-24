肌の水分を逃さない強力な保護力！ハーバー研究所「ローズ海の宝石」

ハーバー研究所が、スクワランオイルを練り状にしたスペシャルケアアイテム「ローズ海の宝石」を、2026年1月20日（火）より数量限定で発売します。

肌の水分を逃さない強力な保護力と、天然ローズ精油の優雅な香りを同時に楽しめる、冬の乾燥対策にぴったりのアイテムです。

ハーバー研究所「ローズ海の宝石」

発売日：2026年1月20日（火）

販売場所：通信販売（オンラインショップは11:00頃更新予定）、全国のショップハーバー

容量・価格：20g 2,090円（税込）

※数量限定のため、なくなり次第終了

「ローズ海の宝石」は、ハーバーの代表商品である「高品位『スクワラン』」を、使いやすい練り状（バーム状）にしたスペシャルケアアイテムです。

液状のオイルとは異なり、肌の上でごく薄い油膜を作り、時間をかけてじわじわと角質層へ浸透していくのが特徴です。これにより、水分蒸発を強力に防ぎ、潤い効果を長時間キープします。特に乾燥して敏感になった肌や、目元・口元などのカサつきが気になる部分への集中ケアとして最適です。

天然精油の香りでリラックスケア

本商品には、希少なダマスクローズの天然精油（ダマスクバラ花油）が贅沢に配合されています。

1キログラムの精油を抽出するために約4トンもの花弁を使用するというこの天然精油は、まるで生花のように芳醇でエレガントな香りを放ちます。就寝前やメイク前のスキンケアタイムに、ふわりと広がるローズの香りでリラックス効果も期待できます。

肌へのやさしさを守る「無添加主義」

ハーバー研究所の理念である「無添加主義(R)」に基づき、防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素は一切使用されていません。

肌に必要なものだけを与え、本来の働きを助ける処方となっているため、乾燥ダメージを受けたデリケートな肌にもやさしくなじみます。スキンケアの最後に、乾燥が気になる部分へ指先でそっと伸ばすだけで、冬の過酷な乾燥から肌を守り抜きます。

バームの保護力とローズの癒やしを詰め込んだ、ハーバー研究所「ローズ海の宝石」の紹介でした。

