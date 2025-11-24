「タロットアート」をテーマにしたグッズ！「パンパンくんの日常」タロット占い in 渋谷

株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツが、韓国発の人気キャラクター「パンパンくんの日常」のポップアップイベント『「パンパンくんの日常」タロット占い in 渋谷』を、2025年11月21日(金)より10日間限定で開催中です。

本場韓国で大人気の「タロットアート」をテーマにした初のグッズ販売に加え、誰でも無料で参加できる巨大ガラポンや豪華ノベルティなど、ファン必見のコンテンツが満載です。

「パンパンくんの日常」タロット占い in 渋谷

開催期間：2025年11月21日(金)〜11月30日(日)

開催場所：PickUpランキン 渋谷ちかみち

営業時間：10:00〜21:00

YouTubeチャンネル登録者数243万人（2025年9月現在）を誇る韓国発のアニメーション「パンパンくんの日常」。

そのシュールで奇想天外な世界観が、神秘的なタロットアートと融合し、渋谷の地下街に登場します。

誰でも無料！「BIGガラポン」で運試し

イベントの目玉は、来場者なら誰でも参加可能な「パンパンくんのBIGガラポン〜！」です。

巨大なガラポンを回して出た色に応じて、全30種類の「タロットアートカード」の中から1枚がプレゼントされます。店内にはカードの意味を解説する展示も用意されており、パンパンくんからのユニークなアドバイス（？）を受け取ることができます。

※お一人様1回限り、なくなり次第終了。

豪華ノベルティとSNSキャンペーン

グッズ購入者への特典も充実しています。

税抜3,000円以上購入した方には、先着で「ミニスライダーポーチ」をプレゼント。金色の箔プリントが施された豪華仕様で、小物入れとして活躍します。

さらに、公式SNS（Instagram、TikTok、X）をフォローして画面を提示するだけで、キービジュアルデザインの「キラキラステッカー」がもらえるキャンペーンも実施されます。

パンパンくんとオクジの奇想天外な世界に触れられる10日間、「パンパンくんの日常」タロット占い in 渋谷の紹介でした。

