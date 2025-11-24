【緊急避難】シャチに追われ命からがらボートに逃げてきたアザラシ…ボートの女性「大丈夫よ！そこにいて」 アメリカ
アメリカの海上で、アザラシがボートに逃げ込んでくる様子がカメラに捉えられた。アザラシはシャチに追われてきたとみられ、船に“緊急避難”。シャチの群れがボートを揺らすなどしてアザラシが海に落ちる場面もあったが、シャチたちが諦めて姿を消すと、アザラシは海に戻っていった。
緊急避難！ボートに逃げてきたアザラシ
アメリカ西部・ワシントン州で12日に撮影されたのは、命がけで助けを求める瞬間。
「きゅん」と悲しげな鳴き声を上げ1頭のアザラシが、ボートに飛び乗ってきたのだ。
ボートに乗っていた女性：
大丈夫よ！そのままそこにいて！
突然乗り込んできた理由は、ボートの周りを漂う黒い影…“海のギャング”とも呼ばれる「シャチ」の群れがいたのだ。
アザラシは命からがらシャチから逃れるように、ボートへ避難してきていた。
ところが…。
ボートの女性：
NO！落ちた！
ボートの男性：
落ちたの！？
「一難去ってまた一難」シャチたちは息を合わせてボートを激しく揺らし、アザラシが再び海に落ちてしまったのだ。
アザラシ“海のギャング”から決死の逃避
ボートの女性：
戻ってきて！ほら、おいで！
シャチが迫り、万事休すかと思いきや…。
アザラシは海面からひょっこり顔を出す。
ボートの女性：
戻ってきた！
その後、シャチの群れが諦めて姿を消すと、ようやく安心したのかアザラシは無事に海へ帰っていった。
（「イット！」 11月17日放送より）