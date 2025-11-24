【緊急避難】シャチに追われ命からがらボートに逃げてきたアザラシ…ボートの女性「大丈夫よ！そこにいて」　アメリカ

アメリカの海上で、アザラシがボートに逃げ込んでくる様子がカメラに捉えられた。アザラシはシャチに追われてきたとみられ、船に“緊急避難”。シャチの群れがボートを揺らすなどしてアザラシが海に落ちる場面もあったが、シャチたちが諦めて姿を消すと、アザラシは海に戻っていった。

緊急避難！ボートに逃げてきたアザラシ

アメリカ西部・ワシントン州で12日に撮影されたのは、命がけで助けを求める瞬間。

「きゅん」と悲しげな鳴き声を上げ1頭のアザラシが、ボートに飛び乗ってきたのだ。

ボートに乗っていた女性：

大丈夫よ！そのままそこにいて！

突然乗り込んできた理由は、ボートの周りを漂う黒い影…“海のギャング”とも呼ばれる「シャチ」の群れがいたのだ。

アザラシは命からがらシャチから逃れるように、ボートへ避難してきていた。

ところが…。

ボートの女性：

NO！落ちた！

ボートの男性：

落ちたの！？

「一難去ってまた一難」シャチたちは息を合わせてボートを激しく揺らし、アザラシが再び海に落ちてしまったのだ。

アザラシ“海のギャング”から決死の逃避

ボートの女性：

戻ってきて！ほら、おいで！

シャチが迫り、万事休すかと思いきや…。

アザラシは海面からひょっこり顔を出す。

ボートの女性：

戻ってきた！

その後、シャチの群れが諦めて姿を消すと、ようやく安心したのかアザラシは無事に海へ帰っていった。

（「イット！」 11月17日放送より）