「主権を完全に尊重」アメリカとウクライナが共同声明　ロシア侵攻終結への和平協議　ゼレンスキー大統領が今週訪米か

ロシアの侵攻終結に向けたウクライナの和平協議を受けて、アメリカのホワイトハウスはウクライナとの共同声明を発表し、「主権を完全に尊重する」などと記しました。

和平案をめぐる協議は23日、スイスのジュネーブで行われ、アメリカやウクライナをはじめイギリス、ドイツ、フランスなどの当局者が参加しました。

アメリカ・ルビオ国務長官：

確実に前進している。ごく近い将来合意に達すると思う。

協議の終了後、アメリカのホワイトハウスはウクライナとの共同声明を発表し、「将来の合意はウクライナの主権を完全に尊重し、公正で持続可能な和平を実現するものでなければならないことを再確認した」と記しました。

また、「今後数日間で集中的に作業を続けることに合意し、ヨーロッパ各国と緊密に連携することを確認した」と説明しました。

欧米メディアは今週中にもゼレンスキー大統領が協議のためアメリカを訪問する可能性があると伝えています。

こうした協議が行われる一方で、ロシアによるウクライナへの攻撃が続いていて、北東部ハルキウでは23日、ロシア軍の攻撃で4人が死亡、17人が負傷しました。