デビュー２戦目で初勝利を挙げた注目の超高額馬に、ＳＮＳでは祝福の声などが多数、寄せられている。２４日の東京３Ｒ・２歳未勝利（芝２０００メートル＝１６頭立て）で、単勝１・３倍の１番人気に推されたエムズビギン（牡２歳、栗東・友道康夫厩舎）が勝利した。１０月２６日の新馬戦では、単勝１・４倍の支持を受けながら２着に敗退。しかし、昨年のセレクトセールで国内２位の５億９０００万円で落札された良血馬は、２走目できっちり変わり身をみせ、ファンの期待にしっかりと応えた。

前走より馬体重は１０キロ増の５１４キロで、Ｃデムーロ騎手を背に３番枠から発走したエムズビギン。スタートで出遅れて序盤は後方を追走。徐々にポジションを上げるも、少しかかり気味でＣデムーロ騎手が必死に押さえ込んだ。それでもスピードの違いで４コーナー前には５番手の好位置に。直線に向いてからは必死に粘る２着馬を余裕でかわすと、上がり最速タイ３４秒３の末脚で、悠々とゴール。最後は２着に２馬身半差をつける快勝だった。

超高額馬の勝利にＳＮＳでは「ロイヤルファミリーの新馬戦かよ！」「ふぅとりあえず勝ててよかった」「（実況で）『今日２勝目をあげましたエムズビギン』は草」「クラシックに乗ってくるわね」「次はホープフル直行や！」「ここでは力が違ったね」「ちゃんと強い」など、コメントが多く寄せられている。