東京・赤坂で女性が男に腹などを刺され重傷を負った事件。警視庁が、逮捕された自衛官の男の自宅から黒いバッグを押収したことがわかりました。

【写真を見る】東京・赤坂女性刺傷事件 逮捕された自衛官の43歳男の自宅から黒いバッグを押収 事件前後の防犯カメラ映像に写るバッグと同じ物か調べる 警視庁

記者

「大津容疑者が出てきました。うつむきながら歩いて車に乗ります」

きのう送検された陸上自衛隊の2等陸曹・大津陽一郎容疑者（43）。今月16日、赤坂のビルの地下1階にあるライブハウスの前で、40代の女性の左わき腹などを刃物で刺し、殺害しようとした疑いがもたれています。

事件当日、朝霞駐屯地から現場まで自転車で往復していたという大津容疑者。JNNが入手した防犯カメラ映像を確認すると、さらに詳しい状況が見えてきました。

この映像は、事件3時間前の午前7時半ごろ、新宿区内で捉えられた大津容疑者の姿。現場へ向かう道中、自転車の前かごには、大きな黒色のバッグがかごからはみ出た状態で載せられています。

捜査関係者によりますと、防犯カメラの捜査で、大津容疑者が事件の前後で4回着替えていたことが新たにわかったということです。バッグには、その着替えなどを入れていたのでしょうか。

警視庁が自宅への家宅捜索で、大津容疑者が事件前後に持っていた物と同じような黒いバッグを押収したこともわかりました。押収した際、このバッグには衣類などは入っていなかったということですが、警視庁は防犯カメラに写っていた物と同じ物であるかどうか調べています。

大津容疑者は取り調べに容疑を否認していますが、警視庁は、計画的な犯行だったとみて捜査しています。