３０点の線画が展示されている特別展＝小田原城天守閣

全国各地の城郭の天守閣を線画で描いた作品を集めた特別展「天守を描く─若原水心 城線画の世界」が２０２６年１月１８日まで、小田原城天守閣（小田原市城内）で開かれている。描いたのはアマチュア画家の若原水心（本名・金重）さんで、全ての作品が約３０年前に市に寄贈されたものの、これまで公開されてこなかった。作品の魅力を伝えたいと考えた学芸員の熱意で初公開に至った。

展示されているのは、大阪府東大阪市在住だった若原さんが全国各地の城郭に足を運んでスケッチを重ねて制作した３０点。小田原城をはじめ国宝となっている姫路城（兵庫県）や松本城（長野県）のほか、大阪城（大阪府）、熊本城（熊本県）、名古屋城（愛知県）などの天守閣や城門といった主要建築物が精密に描かれている。

作品には主に黒いボールペンが使われ、樹木や草、建物の金具の一部が着色されている。鳥などの動物も描かれ、温かみのある作風が特徴となっている。

午前９時〜午後５時（最終入場は同４時半）。１２月１０、３１日は休館。入館料は高校生以上５１０円、小中学生２００円。問い合わせは、小田原城天守閣［電話］０４６５（２２）３８１８。