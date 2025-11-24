BTS¡¦JIMIN¡õJUNG KOOK¡¢ÂçËÁ¸±Ãæ¤âARMY¤òÁÛ¤¦¡ªÎ¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¥á¥¤¥ó¥È¥ì¡¼¥é¡¼¸ø³«
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BTS¤ÎJIMIN¤ÈJUNG KOOK¤¬2¿ÍÎ¹¤òËþµÊ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿§µ¤ÇúÈ¯¡×JIMIN¤Î¡È¥Ù¥Ã¥É¿²¤½¤Ù¤ê¡ÉSHOT
11·î24Æü¡¢BTS¤Î¸ø¼°SNS¤ËJIMIN¤ÈJUNG KOOK¤ÎÎ¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØAre You Sure?!¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥á¥¤¥ó¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤È¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤à2¿Í¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
JIMIN¤ÈJUNG KOOK¤Ï¡Öº£²ó¤âÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤È¤È¤¤á¤¤òÊú¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÎ¹¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤ÏÌµÍÑ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¡¢2¿Í¤ÏÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÎ¹¹Ô¤òÁ´¿È¤Ç³Ú¤·¤à¡£ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤É÷·Ê¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òÌÜ¤ÇµÏ¿¤·¤¿¡×¤È´¶Ã²¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤ò°ìÁØ¹â¤á¤ë¡£
Ìë¶õ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤¿À±¤ò¸«¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤³¤½Ï²Ì¡¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤É¡¢ËèÆü¤¬ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ÎÏ¢Â³¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¤¥¹Á´°è¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥À¥Ê¥ó¤Î³¹¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¾Ð´é¤Ç¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤Ï¸«¤ë¿Í¤¿¤Á¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Ë¤µ¤»¤ë¡£
¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤È¥Ñ¥é¥°¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢¡ÖARMY¡ÊBTS¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£¶ÛÄ¥¤¹¤ë½Ö´Ö¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤µ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ØAre You Sure?!¡Ù¤Ï¡¢JIMIN¤ÈJUNG KOOK¤ÎÍ§¾ðÎ¹¹Ôµ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀDisney+¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï¡¢½üÂâ¤Î1½µ´Ö¸å¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿Èà¤é¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÎ¹¹Ô¤òÉÁ¤¯¡£Íè¤ë12·î3Æü¤«¤éÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¤À¡£
¡þJIMIN ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦³ø»³¹°è»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ß¥ó¡£¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢³ø»³·Ý½Ñ¹âÅù³Ø¹»ÉñÍÙ²Ê¤Ë¼óÀÊ¤ÇÆþ³Ø¤·¤¿¡£¹â¹»2Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë½êÂ°»öÌ³½êBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê¸½HYBE¡Ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÎý½¬À¸¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¥½¥¦¥ë¤Ø¾åµþ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Å¾¹»¤·¤¿´Ú¹ñ·Ý½Ñ¹âÅù³Ø¹»¤Ç¤Ï¶öÁ³¤Ë¤âÆ±¤¸BTS¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎV¤È¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ë¡£BTS¤È¤·¤Æ2013Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¤òÃ´Åö¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2023Ç¯12·î¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î11Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£
¡þJUNG KOOK ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯9·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡£2011Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼K¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÍ½Áª¤ÇÃ¦Íî¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½»öÌ³½ê´Þ¤áÂ¿¿ô¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡¢¡Ö¸«³Ø¤ÎºÝ¤ËRM¤Î¥é¥Ã¥×¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ·è¤á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯12·î¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î11Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£