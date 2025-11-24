西野未姫「3回目の結婚記念日」夫・山本圭壱＆1歳長女との家族ショット公開「まさにいい夫婦」「3人とも笑顔が似てる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/24】元AKB48でタレントの西野未姫が11月22日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱との3回目の結婚記念日を報告し、家族での写真を公開した。
【写真】26歳元AKB「笑顔が似てる」芸人夫＆1歳長女との密着ショット
西野は「今日11月22日は3回目の結婚記念日でした」と綴り、記念日を祝う家族ショットを公開。記念プレートを手にした西野と山本、長女・にこりちゃんの姿からは、温かな家族の雰囲気が伝わってくる。「＃結婚記念日 ＃いい夫婦の日 ＃4年目突入」といったハッシュタグも添え、笑顔あふれるひとときを披露した。
この投稿には、「幸せそうでほっこり」「まさにいい夫婦」「にこりちゃん可愛すぎる」「おめでとうございます」「3人とも笑顔が似てる」といった祝福の声が寄せられている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。育児と仕事を両立しながら、バラエティーやSNSなどでも変わらぬ元気な姿を見せている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳元AKB「笑顔が似てる」芸人夫＆1歳長女との密着ショット
◆西野未姫、家族ショットで記念日報告「4年目突入」
西野は「今日11月22日は3回目の結婚記念日でした」と綴り、記念日を祝う家族ショットを公開。記念プレートを手にした西野と山本、長女・にこりちゃんの姿からは、温かな家族の雰囲気が伝わってくる。「＃結婚記念日 ＃いい夫婦の日 ＃4年目突入」といったハッシュタグも添え、笑顔あふれるひとときを披露した。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿には、「幸せそうでほっこり」「まさにいい夫婦」「にこりちゃん可愛すぎる」「おめでとうございます」「3人とも笑顔が似てる」といった祝福の声が寄せられている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。育児と仕事を両立しながら、バラエティーやSNSなどでも変わらぬ元気な姿を見せている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】