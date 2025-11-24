知名度が低くても復活に値する

ノスタルジアとは実に厄介なものだ。今や企業もSNSインフルエンサーもコメディアンも、色眼鏡をかけて「昔は良かった」と語ることで人気を集めている。

自動車メーカーも長年この手法を使ってきた。BMWミニや新型フィアット500の成功を見てほしい。どちらもノスタルジーをたっぷり帯びたアイコン的存在で、現代に再発明されるや否や大ヒットした。



あまり知られていないマイナー車など、少し意外な復活を遂げたモデルを紹介する。

しかし、あまり有名ではない、地味なクルマはどうだろうか？ 世間が忘れてしまっているようなものを掘り起こしたら？ ……そこで今回は、現代に復活するとは思わなかった、意外なクラシックカーを見ていきたい。ワンオフのプロトタイプやコンセプトカーも多いが、中には実際に生産・販売されるものもある。

ルノー17

フランスのルノーは過去の名車リバイバルに力を入れており、最近では『17』というクラシックなクーペを復活させた。

ルノーは発表前、大々的な予告などは行わなかった。しかし、華やかなブラウンのEVコンセプト『R17エレクトリック・レストモッド』が登場すると、たちまちネット空間を席巻した。



ルノーR17エレクトリック・レストモッド

オリジナルのルノー17は1971年に発表された同社初の前輪駆動クーペで、12をベースとしている。

一方、2024年に発表されたR17エレクトリック・レストモッドは、ドア、窓、アンダーボディこそオリジナルと同じだが、車高はかなり低く、全幅は170mm広くなっている。パワートレインも排気量1605ccのガソリンエンジンではなく、最高出力270psの電気モーターをリアに搭載し、後輪駆動とした。残念ながら、量産化の計画はない。

ヒョンデ・グレンジャー

ヒョンデは2021年、高級セダン『グレンジャー』の誕生35周年を記念して、このレトロ感満載なEVコンセプト『ヘリテージ・シリーズ・グレンジャー』を発表した。

当時、ヒョンデはこのブロック状のスタイリングと未来的なテクノロジーの融合を「レトロフューチャリズム」と呼んでいたが、今改めて見ても一風変わった奇妙な印象を受ける。



ヒョンデ・ヘリテージ・シリーズ・グレンジャー

初代グレンジャーの2.0Lエンジンは電動パワートレインに置き換えられた。外見こそ80年代のセダンを踏襲したデザインだが、インテリアは大きく異なる。メーター類はすべてデジタルで、ワイドスクリーンのインフォテインメント・システムを搭載し、バーチャル・ピアノを演奏できる縦型ディスプレイも備えている。

オペル・マンタ

オペルまたはヴォグゾールは、歴史的な車名の復活に熱心だ。新型フロンテラもその一例である。

そして2021年、オペルは過去のカタログを参照し、スポーツクーペ『マンタ』のEVバージョンを開発した。



オペル・マンタGSeエレクトロモッド

オリジナルの繊細なラインはそのままに、最高出力75psの1.6Lエンジンから、特注の最高出力147psの電気モーターに置き換えている。

AUTOCAR英国編集部が2021年にこの『マンタGSeエレクトロモッド』に試乗した際、コンセプトカーであるにもかかわらず、その完成度の高さに驚かされた。また、4速マニュアル・トランスミッションが搭載されていたことも嬉しい驚きだった。

フォードRS200

『RS200』が発売40周年を記念して、限定生産車として復活する。

この伝説的な1台を復刻させるにあたり、フォードがパートナーとして選んだのが英国のボアハム・モーターワークス社だ。同社が手がけるRS200は、既存車のコンポーネントを流用するのではなく、「まったく新しい」創造物として一から英国で生産される。



フォードRS200

現時点では外観の詳細は明らかになっていない。しかし、予告によれば、オリジナル車のシルエットを受け継ぐ一方で、LEDヘッドライトなど現代的な要素を取り入れるようだ。

パワートレインについても未公表だが、同社はオリジナルのRS200の特徴として、ミドマウントエンジンと四輪駆動システムを挙げている。つまり、これらが引き継がれる可能性は高い。

ジャガーXJS

ジャガー『XJS』はモータースポーツの血筋を持っているにもかかわらず、際立って速いわけではなかった。英国のTWRパフォーマンス社はそこを変えようとしている。

今年初め、TWRパフォーマンスはカーボンファイバー製ボディ、最高出力600psのV12スーパーチャージャーとマニュアル・トランスミッションを搭載するという大胆なレストモッドモデルを発表した。



ジャガーXJSスーパーキャット

そのアグレッシブなボディは、ネット上で有名なデジタルデザイナー、キジル・サリーム氏と、ポルシェのモディファイで知られるマグナス・ウォーカー氏の手によるものだ。そして、F1経験も持つTWRが2年以上を費して完成させた。

TWRパフォーマンスは、この『XJSスーパーキャット』を88台生産する予定だ。この台数は、TWRが1988年にル・マンで初優勝したことにちなんだものだ。価格は22万5000ポンド（約4590万円）である。

トライアンフTR2

ロンドンを拠点とするデザイン会社マッキナは2023年、トライアンフ『TR2』の現代版となる『TR25コンセプト』を発表し、愛好家たちの心を躍らせた。

同社は通常、自動車メーカーと密接に仕事をする裏方的な存在だが、TR25コンセプトはトライアンフの自動車メーカーとしての100周年とTR2の発売70周年を記念するものだ。



マッキナTR25コンセプト

BMW i3のシャシーをベースに、ワンオフとしてドイツで製作された。量産化される予定はないが、もしお金に余裕のある資産家が懇切丁寧にお願いすれば、マッキナが1台くらいは作ってくれるかもしれない。

メルセデス・ベンツ190EエボII

2024年初頭、ドイツのエンジニアリング会社HWAがメルセデス・ベンツ190EエボIIへのオマージュとなる『HWAエボ』を公開した。

HWAエボは、コスワースチューンの2.5L 4気筒を、メルセデス・ベンツ製3.0L V6ツインターボに置き換え、その最高出力は450psとされている。有料オプションのアファルターバッハ・パフォーマンス・パッケージを装着すれば、500psにまで引き上げられる。



HWAエボ

100台のみの限定生産で、価格は約60万ポンド（約1億2000万円）から。1年/1万2000マイルの保証がつくらしい。

モーリス・コマーシャルJタイプ

知る人ぞ知るモーリス・コマーシャルの『JE』も、ここで紹介しておこう。2019年に発表され、発売予定は2021年とされていた。

英国を象徴する商用バン『Jタイプ』を、新しいスタイリングと電動プラットフォームで作り直したモデルだ。ヒット作の方程式に忠実に倣ったと言える。



モーリスJE

航続距離320km、積載量1000kg、総重量2.5トン。車両価格は6万ポンド（約1200万円）とされていた。モーリス・コマーシャルを支援する中国企業は記者会見で、運送事業用としてだけでなく、宣伝材料としても活用すると宣言していた。

2025年現在、残念ながらJEはまだ発売されていない。しかし、同社は生産開始に向けて準備を進めているようなので、期待はできそうだ。

ロータス・エリーゼ

車両重量1246kg。オリジナルのロータス『エリーゼ』より約500kg重い。しかし、EVとしては非常に軽い部類に入る。

英国のナイオボルト社が製作したワンオフのEVレストモッドで、初代エリーゼと同じくジュリアン・トムソン氏によってデザインされ、最高出力470psの電動パワートレインを搭載している。



ナイオボルト社のEVプロトタイプ

エキシージSのシャシーをベースとし、ナイボルトのマーケティングツール兼テスト車両として使用されている。

特殊なタングステン陽極を用いた同社のバッテリー技術によって、充電時間をわずか数分に短縮できたという。この技術はEVの軽量化と充電時間短縮を目指したものだが、当然ながらスポーツカーにも最適だ。

ヒョンデ・ポニー

この記事を読んでいる方の多くは、ヒョンデ初の生産車がフォード・コルチナだったことをご存じだろう。ヒョンデは英国フォードと提携し、1968年に同車のノックダウン生産を開始したのだ。

そして、ヒョンデが初めて自社開発したモデルが『ポニー』だ。デザインはかのジョルジェット・ジウジアーロ氏が手掛け、モーリス・マリーナの影響も大きく受けている。とはいえ、この現代に復活した『ポニー・クーペ・コンセプト』をブリティッシュ・レイランドの製品と間違える人はまずいないだろう。



ヒョンデ・ポニー・クーペ・コンセプト

2021年に発表されたポニー・クーペ・コンセプトは、有名俳優の自撮り写真のようにネットを賑わせ、何千、何万もの「いいね！」を集めた。シルエットはオリジナルとほとんど変わっていないが、カメラ式ミラー、シフトチェンジボタン、そしてアイオニック5と同じヘッドライトとテールライトを備えている。

さて、次はどんなノスタルジアでわたし達を楽しませてくれるだろうか。