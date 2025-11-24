三重県の「憧れのナンバープレート」ランキング！ 2位「鈴鹿」を抑えた1位は？【2025年調査】
澄んだ空気の中での長距離ドライブや帰省が増える季節です。 遠出の道中で見かけるとつい注目してしまうナンバープレートはありますか？
All About ニュース編集部は11月13〜14日、全国10〜70代の男女250人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、三重県の「憧れのナンバープレート」を紹介します！
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「鈴鹿ってついた車はサーキットっぽくてかっこいい」（20代女性／静岡県）、「鈴鹿サーキットは聖地なので憧れる」（40代男性／兵庫県）、「早く走れそうな気分になるから」（40代男性／神奈川県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「伊勢神宮や豊かな海のイメージがあり、プラスのイメージを持つ」（40代女性／福岡県）、「観光地として全国的に有名で、特別な印象があるから」（30代男性／富山県）、「リゾート地というおしゃれなイメージがあるから」（40代女性／愛媛県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部は11月13〜14日、全国10〜70代の男女250人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、三重県の「憧れのナンバープレート」を紹介します！
【4位までの全ランキング結果を見る】
2位：鈴鹿／79票2位は「鈴鹿」でした。鈴鹿市と亀山市を対象に交付されています。F1日本グランプリの舞台としても知られる鈴鹿サーキットを有し、国内外に名の知れたブランド力を持ちます。車やバイク文化に関心のある人からの支持が多く、スピード感や先進的なイメージが憧れにつながっているようです。
1位：伊勢志摩／157票1位は「伊勢志摩」でした。伊勢市や志摩市をはじめ、鳥羽市などを対象に交付されています。伊勢神宮をはじめ、英虞湾や志摩半島の豊かな自然と観光地としての知名度が高く、ご当地ナンバーとしての魅力も抜群。歴史と風情を感じさせる名前に惹かれる人が多く、三重県らしさを象徴するナンバーとして高評価を得ました。
回答者のコメントを見ると「伊勢神宮や豊かな海のイメージがあり、プラスのイメージを持つ」（40代女性／福岡県）、「観光地として全国的に有名で、特別な印象があるから」（30代男性／富山県）、「リゾート地というおしゃれなイメージがあるから」（40代女性／愛媛県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)