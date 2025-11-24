Photo: Kenya Chiba

毎日持ち歩くモバイルバッテリーから、ある日突然発火したら…

これは、日々モバイルバッテリーを使う人なら誰もが抱く不安。「電車でモバイルバッテリーから発火した」などというニュースを耳にすると、自分のことのように胸が痛みます。

とはいえ、モバイルバッテリーは出先でこそ、その役割を全うできるというもの。通勤通学はもちろん、トレッキングやサイクリングなどのアクティビティのシーンでも、遠慮なくガシガシ使いたい──。

今回ご紹介するのは、発火しにくく安全性の高いモバイルバッテリー、TORRAS（トラス）の新作「FlexLine Pebble」です。

もちろん衝撃や圧力を避けるべく丁寧に扱うことは前提ですが、安全性という点で持つ人の活動に制限をかけないモバイルバッテリーがあるなら頼りたいですよね。

丸くてかわいいのに、安全性はしっかり

｢FlexLine Pebble｣

「FlexLine Pebble」のpebble（ペブル）とは、水の作用で自然に角が取れた丸い小石のこと。

約270g、約12.5×9×3cmとサイズはやや大きめではあるものの、丸みを帯びたフォルムとマットな質感が、しっくりと手になじんで持ちやすいです。

容量は10000mAhで、デバイスの状態にもよりますが、TORRASの調べではiPhone 17 proは約2回、AirPods Pro 3は約11回の充電が可能です。

かわいらしい見た目の「FlexLine Pebble」ですが、安心感は抜群。

本体の一部には、樹脂製のクッションを搭載。また、構造にも工夫が。｢FlexLine Pebble｣には発火・膨張リスクが低いとされる高品質な円筒型セルを採用しています。

安全基準を満たした家電製品であることを示す日本独自の｢PSE認証｣も、安全確保と環境保護を目的とした中国の安全認証制度｢CCC認証｣も取得。

10000mAhは約37Whに換算されるので、160Wh以内という航空会社の機内持ち込みの条件もクリアしています。

さらにTORRAS独自の3年間の保証がついていることも、安心感につながります。

「カラビナ一体型」であることの安心感

｢FlexLine Pebble｣はカラビナ一体型であることも特徴の1つ。

リュックを背負って通勤通学をしたり、トレッキングをしたり。その途中で「充電したい」となったとき、リュックを下ろして、ガジェットポーチを出して…とやるのは意外と面倒。

さらにリュックから取り出そうとした手がすべってモバイルバッテリーを落としてしまうリスクも高まります。

しかし、リュックのストラップに固定しておけばそんな手間も落下リスクも軽減。

本体にしっかりと固定されているので、取れたり抜けたりするリスクは低いうえ、カラビナ自体も2万回の開閉耐久テスト済みという頼もしさです。

巻き取り式ケーブル内蔵で、充電もスムーズに

｢FlexLine Pebble｣の使いやすさをさらに引き上げてくれるのが、内蔵された最大70cmの充電ケーブル。

巻き取り式で、好きな長さに無段階で調節ができるため、ケーブルがからまることもありません。

｢FlexLine Pebble｣からケーブルをすっと引き出して、スマホを充電。すぐ手に届くところにモバイルバッテリーがあるというのは、かなり便利。

モバイルバッテリーを落っことしてしまうのは、たいてい急いでいるときやケーブルなど何かを探しているときだったりしますからね。

しっかり固定されて、ケーブルも内蔵。いつでも準備万端で出番を待っている｢FlexLine Pebble｣は、落下のリスクまで軽減してくれるというわけです。

薄くてしなやかなケーブルは2万5,000回もの引き出しテスト済み。USB端子部分はマグネット内蔵で、巻き終わるとピタッと固定されて収まりもいいんです。

USB Type-Cポートが1口あるため、最大2つのデバイスが同時充電可能。最大35W、急速充電にも対応しています。

iPhoneを衝撃から守りたいなら、エアバッグ付きケースはいかが？

｢Ostand Q3 Air｣

ちなみに、落下による衝撃に強いiPhoneケースを探している人には、エアバッグ付きiPhoneケース「Ostand Q3 Air」がおすすめ。上・下部にチューブ状のエアバッグを内蔵した新発想のケースです。

対象デバイスはiPhone 16 Pro／16 Pro Max／17 Pro／17 Pro Max。

TORRASの代名詞である「ゼンマイ」が360°回転し、縦置き、横置きも自由自在。アウトドアでの「撮りたい！」という瞬間を逃しません。

Amazon ブラックフライデーで、この安心がお得に買える！

2025年12月1日（月）23:59まで開催中の「Amazon ブラックフライデー」では、｢FlexLine Pebble｣が15%OFFに。使いやすさと安全性を両立させたこのモバイルバッテリー、ぜひ試してみてください。

エアバッグ付きのiPhoneケース｢Ostand Q3 Air｣はセール対象ではありませんが、セール期間中はAmazonプライム会員ならポイント率もアップもしますので、この機会に！

Amazon ブラックフライデー 期間：2025年11月24日（月・祝）00:00〜12月1日（月）23:59

