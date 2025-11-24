¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¤µ¤ó¤Î¡Öº£½µ¤Î±¿Àª¡×¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡Á11·î30Æü¡Ë
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯11·î24Æü¡Á11·î30Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
·×»»¤ÈÍ½Â¬¤¬¥«¥®¤Ë¡£
¡Ö¤Þ¡¢¤¤¤Ã¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¤Ê¤ê¤æ¤¤ËÇ¤¤»¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤òÈ´¤¯¤È¡¢¥±¥¢¥ì¥¹¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢É÷¼Ù¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£º£½µ¤Ï¤æ¤ë¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤´¶³Ð¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆµÕ¤é¤¤¡¢¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤µ¤ó¡×¤ò¹ßÎ×¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1ËçÂ¿¤á¤ËÃå¤Æ¤¤¤¯¡¢ËÉ´¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ¿¤á¤Ë»ý¤ÄÍÑ¿´¿¼¤µ¤¬Âç»ö¡£¤Þ¤¿¡¢º£Æü¤ÎÍ½Äê¡¢º£½µ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤â¥Þ¥á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£µÕ»»¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤â¡¢´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¤¬Í±×¡£¥Ç¡¼¥È¤âÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò¤½¤½¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
