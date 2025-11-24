【今週の運勢】2025年11月第5週の「おとめ座（乙女座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月24日〜11月30日の運勢を西洋占星術で占います。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）

自己プロデュースで、
最高の仕掛けを。

わけもなく、モヤモヤするし、ちょっとしたことでイライラしそう。

なんとも、スッキリしないのです。時間的な自由度が低く、追い詰められた気分になっているせい。

こんな時は、状況を逆手に取って、なりきってしまうのがよさそう。せっかくですから、「いかにも、それっぽい」感じのおしゃれ、振る舞いをしてみましょう。コーディネートを考えることが息抜きになるし、役割を演じることでパーフェクトな結果を出せるでしょう。何事も形から入ってみて。

オフは、“ついで”で足を伸ばしましょう。予想以上によい時間に。

愛は、週末動きそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)