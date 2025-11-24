おとめ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月24日〜11月30日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月24日〜11月30日の運勢を西洋占星術で占います。
最高の仕掛けを。
わけもなく、モヤモヤするし、ちょっとしたことでイライラしそう。
なんとも、スッキリしないのです。時間的な自由度が低く、追い詰められた気分になっているせい。
こんな時は、状況を逆手に取って、なりきってしまうのがよさそう。せっかくですから、「いかにも、それっぽい」感じのおしゃれ、振る舞いをしてみましょう。コーディネートを考えることが息抜きになるし、役割を演じることでパーフェクトな結果を出せるでしょう。何事も形から入ってみて。
オフは、“ついで”で足を伸ばしましょう。予想以上によい時間に。
愛は、週末動きそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）自己プロデュースで、
最高の仕掛けを。
わけもなく、モヤモヤするし、ちょっとしたことでイライラしそう。
なんとも、スッキリしないのです。時間的な自由度が低く、追い詰められた気分になっているせい。
こんな時は、状況を逆手に取って、なりきってしまうのがよさそう。せっかくですから、「いかにも、それっぽい」感じのおしゃれ、振る舞いをしてみましょう。コーディネートを考えることが息抜きになるし、役割を演じることでパーフェクトな結果を出せるでしょう。何事も形から入ってみて。
オフは、“ついで”で足を伸ばしましょう。予想以上によい時間に。
愛は、週末動きそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)