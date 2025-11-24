大分市佐賀関（さがのせき）で１８日に発生した大規模火災では、高級魚「関あじ」「関さば」の水揚げ地として知られる漁師町を支える会社も被災した。

釣り針と重りを製造・販売する「八潮（やしお）工業」の３代目社長、木崎章二さん（７７）は、見る影もない工場の姿にショックを受けながらも、再開に一筋の望みを抱いている。（石橋龍馬、上山敬之）

規制区域に自宅がある住民の立ち入りが許された２２日午前、木崎さんも警察官らに付き添われ、工場（約２００平方メートル）前に足を運んだ。がれきからのぞいていたのは、炎で赤いさびまみれになった機械。「言葉にならない絶望感だった」

１９４９年の創業時からの機械で、自分で修理しながら使ってきたが、もう使えないことは遠目からでも分かったという。「使いなれた機械だし、今は売っていない。もう無理かもしれない」。そうつぶやくと、作業靴を見つめた。

佐賀関で生まれ育ち、２代目の父春男さん（２００７年に９５歳で死去）から８２年に引き継いだ。「買ってくれる人に応えたい」と品質にこだわり、まちのなりわいを支えてきた。地元漁師の男性（４０歳代）は「割安で使いやすく、佐賀関の漁師にとって、なくてはならない存在」と話す。

特に「狙った場所に落ちやすい」と人気だったのが、鉛を独自の円すい形にした「どんぐり」と呼ばれる重り。漁師数の減少で売り上げや客数はピーク時の半分程度だったが、大分県臼杵市や対岸の愛媛県から買い求める客もいて、「力の続くうちは続けようと思っていた」。

だが、その思いは突然断ち切られた。今月１８日夕に上がった火の手はたちまち木崎さんの自宅と工場も包み、約１７０棟を巻き込む惨事となった。

「火事！」。妻の声を入浴中に聞き、すぐさまパジャマを着て外に飛び出した。隣家の軒先の火は今にも自宅に燃え移りそうだった。近所の人らとバケツやホースで水をかけたが、火勢は収まらなかった。気付くと一帯は火の海だった。警察官らの「逃げろ」という声で海側へ避難した。

今は、妻と息子２人の４人で避難所の公民館に身を寄せている。家業再開の見通しは立たないが、「『型』が残っていれば重りは作ることができる」とかすかな期待をかける。

漁師町を襲った火災は日常を一変させた。地域が崩壊しかねない状況でも、木崎さんは「つながりは強い。心配していない」と、住民の結束力を信じている。

高齢化や後継者不足が深刻

今回の火災は、地元漁師の高齢化や後継者不足が深刻な状況下で起きた。

大分県漁協佐賀関支店に所属する組合員数は２０２４年末現在で約４００人で、約２０年前からほぼ半減している。大分市によると、「関あじ」「関さば」の２０年の漁獲量は計１５９・４トン、売り上げは約２億１０００万円。１５年の計２６３・７トン、同約３億８０００万円からともに減少した。

組合員のうち２０〜３０人が火災現場のエリアに住んでいるといい、同支店の佐藤京介支店長は「被災した人たちが漁業から離れることは避けたい。道具が燃えてしまった人たちについては、できる限りの支援をしていきたい」と話している。