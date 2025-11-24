チョーヤの梅酒で冬を楽しむ♡限定「ウメイチゴ＆ウメピスタ」新登場

冷たい風が肌をかすめる季節、心も身体もそっとほぐしてくれる“特別な一杯”が恋しくなる時期ですよね。チョーヤ梅酒が展開する「The CHOYA 銀座BAR」では、2025年11月21日から2026年2月17日まで、冬限定のホット梅酒カクテルフロート「UME ICHIGO」と「UME PISTA」が登場。淡いピンクやグリーンのパステルカラーが愛らしく、ひと口でふわりと幸せな気分に♡

甘酸っぱい苺×梅酒のご褒美「UME ICHIGO」



ホット梅酒カクテルフロート UME ICHIGO

「ホット梅酒カクテルフロート UME ICHIGO」（1,500円税込）は、梅イチゴシロップをホットミルクで割った甘酸っぱいベースに、梅ヨーグルトのエスプーマがふんわり乗った贅沢な一杯。

苺チップやスライス苺のフレッシュな香り、梅最中の可愛らしいビジュアルが冬の気分を高めてくれます。苺ミルクのやさしい甘さに梅酒の深みが重なり、濃密な味わいを楽しめるホットカクテルです。

ピスタチオ香る大人のまろやかさ「UME PISTA」



深い香ばしさが魅力の「ホット梅酒カクテルフロート UME PISTA」（1,500円税込）は、梅酒・ピスタチオ・ミルクを組み合わせた大人の温かドリンク。

梅ヨーグルトエスプーマの軽やかさと、ピスタチオパウダーのナッティな風味が相性抜群です。梅の酸味が後味をすっきりまとめてくれるため、甘すぎず、冬の夜にじっくり味わいたくなる逸品。

梅づくしアフタヌーンティーも必見♡



銀座BARでは、100種類以上の梅酒・カクテル・ノンアルなどが楽しめる「梅づくしアフタヌーンティー＆ハイティー」も同時開催。

平日5,000円、金土日祝は5,500円（どちらも税込・チャージ料込み）で、梅を使ったオードブルやセイボリー、プティフールが贅沢に並びます。

さらに、今回の新作ホットカクテル2種をデザートとして選択可能。梅好きにはたまらない、冬だけの特別なコースです。

冬だけの贅沢な梅酒体験を味わって



季節限定のホット梅酒カクテルフロートは、寒い日の気分をそっとあたためてくれる優しい存在。

苺の甘酸っぱさに癒されたい日も、ピスタチオの豊かな香りでゆったりしたい夜も、自分の気分に寄り添ってくれる一杯です。

アルコールの有無を選べるので、仕事帰りのリラックスタイムにも、休日のカフェ気分にもぴったり♪梅の新たな魅力に出会いに、ぜひ「The CHOYA 銀座BAR」へ足を運んでみてください。