「これ無料で見せてもらっていいんですか？」キスマイ・宮田俊哉、美し過ぎるコスプレ姿に反響「新たな才能」
Kis-My-Ft2の宮田俊哉さんは11月22日、自身のInstagramを更新。コスプレショットを披露しました。
この投稿にファンからは、「え、これ宮田俊哉ですか⁉」「めっちゃきれい」「めちゃくちゃ似合ってます」「コスプレすることで、かえって俊くんの元のキレイな顔立ちを実感します」「美し過ぎる」「かっこいいなぁー」「きれい過ぎて美し過ぎて……、宮田俊哉大天才過ぎない？」「これ無料で見せてもらっていいんですか？どこに課金すれば、、」「クラピカそのもの過ぎる、、」「コスプレで新たな才能開花してる」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「クラピカそのもの過ぎる、、」宮田さんは「コスプレ HUNTER×HUNTERのクラピカ！Part1…コスプレって本当に楽しい！」とつづり、8枚の写真を投稿。アニメ『HUNTER×HUNTER』のキャラクター・クラピカのコスプレ姿を披露しました。金髪の宮田さんは、1〜5枚目では青いカラコン、6〜8枚目では赤いカラコンを着用。透明感のある白い肌が際立っており、まるでアニメの世界から飛び出してきたかのような美しさを見せています。
「吸血鬼みたい」宮田さんは17日の投稿で、「今日はコスプレ撮影してきたよん 楽しかった〜！赤のカラコンかっこいいぜ！」とつづり、赤いカラコンをつけた姿を披露。コメントでは、「ちょっと怖い…けど楽しみだよん」「吸血鬼みたい なんのコスプレかな？」「こ、これはあの方かしらっ⁉楽しみ過ぎるぅ〜！」との声が寄せられています。今後もさまざまなコスプレ姿を見せてくれるのでしょうか。楽しみですね！
