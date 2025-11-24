小泉進次郎、石垣駐屯地のランチに大満足 デザート付きで「箸袋や楊枝入れまで細やか」
小泉進次郎防衛大臣が23日、自身のXを更新し、石垣駐屯地のランチで食べた写真を投稿した。
定期的にランチの写真を投稿しており、今回は「石垣島の駐屯地内の食堂でお昼ご飯を頂きました。栄養士さんと料理を作って下さった皆さん、栄養たっぷりの美味しい食事をありがとうございました！」と関係者に感謝。
続けて「石垣駐屯地ランチはこちら」とバターライス、チキンマカロニグラタン、野菜サラダ、ビーフコンソメスープ、フルーツポンチと豪華な食事写真をアップしながら、「箸袋や楊枝入れまで細やかなお心遣い、ありがとうございました！」と伝えた。
小泉氏は先日、自身のXにて投稿したカップ麺を食べるオフショットが大反響。話題となった投稿は、写真付きで「参議院予算委員会の合間の昼休み、今日は要望一件を受けた後、「よこすか海軍カレーラーメン」を…。午後も予算委員会は続きます」と報告。うまく割れなかった“割り箸”でご当地カップ麺、おにぎりを食べる姿が話題となった。
