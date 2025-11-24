金利1.00％の「香川銀行セルフうどん支店 超金利トッピング定期預金」に、100万円を1年間預けたら利息はいくらもらえる？
Q. 金利1.00％の「香川銀行セルフうどん支店 超金利トッピング定期預金」に、100万円を1年間預けたら利息はいくら？「金利1.00％の、香川銀行セルフうどん支店 超金利トッピング定期預金が気になっています。100万円を1年間預けたら利息はいくらになりますか？」（匿名希望）
A. 年1.00％の利息は税引前で1万円、20.315％の税金を差し引いた後の受取額は約7969円になります手持ちの資金を確実に増やしたい方にとって、香川銀行セルフうどん支店の超金利トッピング定期預金（1年・金利1.00％）は、注目度の高い商品です。主要銀行の1年もの定期が約0.275％であることを踏まえると、この金利は非常に魅力的といえるでしょう（いずれも、2025年11月時点の金利）。
一方、メガバンクの定期預金（年0.275％）では税引前で2750円、税引後ではおよそ2192円程度となるので、約3〜4倍の差が生じます。
預入金額は10万円以上100万円まで、と少額から始めやすい定期預金香川銀行セルフうどん支店は、インターネットバンキングやATMを利用して取引を行うオンライン専門の支店です。店舗を持たず通帳の発行もないため、その分お得な商品（定期預金など）が利用できるのが特徴です。
特に注目したいのは、1人100万円を限度とする高金利の「超金利トッピング定期預金」です。預入金額は10万円からですので、少額から資産運用を始めたい方にもおすすめです。
定期預金は元本保証があり安心ですが、途中で解約すると金利が大幅に低下しますので、当面使う予定のない資金を預け入れるようにしましょう。また、金利も見直される可能性があります。利用する際は、公式Webサイトで最新の金利や条件を確認してください。
(文:All About 編集部)