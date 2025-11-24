【今週の運勢】2025年11月第5週の「しし座（獅子座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月24日〜11月30日の運勢を西洋占星術で占います。

しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）

追い上げモード。
為せば成る！

覚醒しそう。

これまで、「今は考えたくない」「また今度」と先送りしていたことが待ったなしになってくるでしょう。もうやるしかありません。ところが、最初はしぶしぶ始めたことが、意外に楽しくなってくるはず。

それだけ、あなたの精神と肉体が回復したということ。攻略する喜びを極めていきましょう。遅れを取り戻すだけではなく、先取りしていくといい流れを呼び込めます。働きましょう、動きましょう。アクティブに過ごすことで、元気が出てきて、どんどん前向きになれるはず。

愛と社交は、「ノー」も言って。かえって喜ばれる展開に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)