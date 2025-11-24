かに座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月24日〜11月30日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月24日〜11月30日の運勢を西洋占星術で占います。
理想と現実。
幸運度はかなり高め。
でも、満足度が極端に低くなりそう。これは、あなたの中に「こうなるはずだから」「こうあるべきだから」という強い思いがあるせい。
でも、実際のところ、世の中には、お天気や体調、同伴者のコンディションが整う方が奇跡と考えなくては！
多少のガッカリがあっても、「みんなで一緒に嘆いた」「空いた時間にコレができた」など、代わりに入ってきた楽しさ、うれしさを大事にしていきましょう。パーフェクトではないからこそ、なんだかよかった、そんな1週間になるはず。
気分転換に有効なのは、ヘアカット。
愛は、甘えて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）予定は未定。
理想と現実。
幸運度はかなり高め。
でも、満足度が極端に低くなりそう。これは、あなたの中に「こうなるはずだから」「こうあるべきだから」という強い思いがあるせい。
でも、実際のところ、世の中には、お天気や体調、同伴者のコンディションが整う方が奇跡と考えなくては！
多少のガッカリがあっても、「みんなで一緒に嘆いた」「空いた時間にコレができた」など、代わりに入ってきた楽しさ、うれしさを大事にしていきましょう。パーフェクトではないからこそ、なんだかよかった、そんな1週間になるはず。
気分転換に有効なのは、ヘアカット。
愛は、甘えて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)