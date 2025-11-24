【今週の運勢】2025年11月第5週の「ふたご座（双子座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月24日〜11月30日の運勢を西洋占星術で占います。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）

流れは大好転。
リラックス！

下降する流れが底をつき、上昇に転じていきます。

気分の落ち込みや体調の乱れなどは、今週を境に改善されていくでしょう。これまで前向きになろうとしてもなり切れず、必死にポジティブ転換をかけてきたと思いますが、そんな人知れぬ苦労から解放されるはず。

このタイミングだからこそ、ちょっと毒を吐いてもよさそう。「アレはなかった」「あの時がどん底」的な暴露トークが盛り上がるし、さらっとクギ刺しにもなるでしょう。

オフは、アート体験を。作り手に回ると、傑作が。

愛は、親しき中にも礼儀あり。お行儀よくお付き合いを。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)