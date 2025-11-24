おうし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月24日〜11月30日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月24日〜11月30日の運勢を西洋占星術で占います。
カラを破って。
何かを変えたい気持ちが高まっていくでしょう。
ただ、いざとなると勇気が出なくて、いつものパターンに落ち着いてしまいそう。守りに入りそうになったら、攻めましょう。入ったことがないお店、使ったことがないブランド、メーカー、行ったことがないエリアなど、いろいろ試してみて。
最初はのぞくだけ、ほんの少額のお買い物みたいなお試し感覚で大丈夫。「悪くないかも？」で次につながるものを見つけられたら、大手柄、大金星です。新規開拓ができるほど、幸福度が高まっていくので、チャレンジを。
愛と社交は、話し合いで進めましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）モノは試し。
カラを破って。
何かを変えたい気持ちが高まっていくでしょう。
ただ、いざとなると勇気が出なくて、いつものパターンに落ち着いてしまいそう。守りに入りそうになったら、攻めましょう。入ったことがないお店、使ったことがないブランド、メーカー、行ったことがないエリアなど、いろいろ試してみて。
最初はのぞくだけ、ほんの少額のお買い物みたいなお試し感覚で大丈夫。「悪くないかも？」で次につながるものを見つけられたら、大手柄、大金星です。新規開拓ができるほど、幸福度が高まっていくので、チャレンジを。
愛と社交は、話し合いで進めましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)