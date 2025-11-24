糸魚川市に住む80代女性が、警察官を名乗る男などから現金500万円をだまし取られる被害がありました。



警察によりますと11月11日から21日までの間、警察官を名乗る男や携帯会社職員を名乗る者などから「あなたの銀行口座が偽造されている。口座が止められるかもしれないので、現金を下ろしておいた方がいい。」などと女性の自宅に電話があったということです。



女性は合計500万円を複数回に分けて、自身の口座から引き出しました。





21日、警察官を名乗る男などから「現金を自宅に置くのは心配だろうから、あなたの住んでいる地域に入っている金融庁職員に預かってもらった方が良いだろう。」などと話をされ、自宅に訪れた金融庁職員を名乗る女に現金を手渡したということです。23日に、女性の家族から警察に相談があり、被害が判明しました。女性と家族は別居していて、女性は一人暮らしだったということです。警察は、詐欺被害防止のため、以下の注意を呼びかけています。・警察官が金銭の要求をすることはありません。・警察や検察から「捜査対象になっているという話」や「お金の話」が出たら電話を切り、家族や地元の警察署に相談してください。・「＋」記号から始まる国際電話番号を使用した詐欺電話が多発していることから、固定電話やひかり電話において国際電話の着信を無償で休止できる「国際電話利用休止申込書」による申し込み支援を行っています。